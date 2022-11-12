ترمب يضرب ثانية: انتخابات أريزونا مزورة ويجب إعادتها

بعد احتفاظ الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس الأميركي جو بايدن بمقعده في مجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا، ليصبح بالتالي على مسافة مقعد واحد فقط للاحتفاظ بغالبيته في المجلس، وجه الرئيس السابق دونالد ترمب مجدداً انتقادات للعملية الانتخابية في بعض الولايات، مشككاً بصحتها.

فقد علق على الأمر، قائلاً في تغريدة على شبكته للتواصل الاجتماعي، "تروث سوشيل" إن بعض الآلات الانتخابية لم تعمل في أريزونا، ما أدى إلى "عملية احتيال وتزوير انتخابي"، داعياً لـ"إعادة اجراء الانتخاب".

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لم يقر بهزيمته حتى الآن

أتى ذلك، بعد أن أكدت وسائل إعلام محلية أن رائد الفضاء السابق مارك كيلي تغلب على خصمه الجمهوري بليك ماسترز في هذه الولاية الواقعة جنوب غربي البلاد، وفق فرانس برس.

فيما لم يعترف ماسترز بهزيمته حتى الآن.

يشار إلى أنه بفوز كيلي يرتفع عدد أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين إلى 49.

وما زال يتعين شغل مقعدين، واحد في نيفادا حيث يستمر فرز الأصوات والآخر في جورجيا حيث ستجرى دورة ثانية في السادس من ديسمبر.

7 مقاعد

وفي حال حصل كل من الحزبين على 50 مقعداً، أي بقي الوضع على حاله، سيحتفظ الديمقراطيون بسيطرتهم على مجلس الشيوخ بفضل صوت نائبة الرئيس كامالا هاريس.

يذكر أنه بعد أيام على اقتراع الثلاثاء، لم يعرف بعد أي من الحزبين سيسيطر على الكونغرس.

فيما بدا الجمهوريون في طريقهم للفوز بأغلبية في مجلس النواب لكنهم ما زالوا يحتاجون إلى 7 مقاعد.