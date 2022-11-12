سوليفان: بايدن سيطالب الصين بكبح جماح أسوأ نزعة لكوريا الشمالية
أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيدعو نظيره الصيني شي جينبينغ إلى كبح جماح "أسوأ نزعة" لدى كوريا الشمالية ويُبلغه بأن حشد بيونغ يانغ أسلحة سيؤدي إلى "تعزيز" الوجود العسكري الأميركي في آسيا.
وقال سوليفان لصحافيين السبت، إن بايدن سيُبلغ شي خلال اجتماع الاثنين على هامش قمة مجموعة العشرين، بأن الصين "لديها مصلحة في تأدية دور بنّاء في كبح أسوأ ميول كوريا الشمالية".
كما سيُخبر بايدن شي بأنه إذا استمر تعزيز كوريا الشمالية للصواريخ "فإن ذلك سيعني ببساطة مزيدا من الحضور العسكري والأمني الأميركي المعزز في المنطقة".
"استفزازية وعدائية"
وكانت بيونغ يانغ، أعلنت الاثنين الماضي، أنها سترد على التدريبات المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بإجراءات عسكرية "مستدامة وحازمة وكاسحة"، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية.
كما وصفت في وقت سابق، التدريبات التي سُمّيت "العاصفة اليقظة" (Vigilant Storm) بأنّها "استفزازية وعدائية"، مهددةً سيول وواشنطن بـ"دفع أكبر ثمن في التاريخ".
وتنظر كوريا الشمالية إلى المناورات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على أنها تدريبات لغزو أراضيها أو إطاحة نظامها.
يذكر أن بيونغ يانغ أجرت هذا العام تجارب على عدد قياسي من الصواريخ البالستية، إلا أنها أعلنت أن الموجة الأخيرة من عمليات الإطلاق كانت ردا على مناورات الحلفاء.
فيما يتخوف الغرب لاسيما الولايات المتحدة وسيول على السواء من تجارب الزعيم الكوري النووية، لاسيما في ظل التوتر القائم مع بيونغ يانغ.
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