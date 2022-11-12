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شاهد بايدن يشكر كولومبيا لعقدها قمة بدلاً من كمبوديا

لندن - العربية.نت ووكالات 
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ارتكب الرئيس الأميركي، جو بايدن، زلة لسان جديدة، اليوم السبت، وبالغ فيها هذه المرة أكثر من سواها، فقد ألقى كلمة شكر فيها رئيس كولومبيا، على استضافتها قمة دولية، يقودها زعماء جنوب شرق آسيا، ويشارك هو فيها، إلا أن القمة هي في كمبوديا، لا كولومبيا.

وقال بايدن عندما التقي بنظرائه زعماء دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في فنومبينه "الآن، وقد تجمعنا هنا من جديد في كمبوديا، أتطلع إلى بناء تقدم أكبر حتى مما حققنا بالفعل، وأود أن أتوجه بالشكر إلى رئيس وزراء كولومبيا لزعامته، باعتباره رئيس آسيان ولاستضافتنا جميعاً"، في إشارة إلى Hun Sen رئيس وزراء كمبوديا، ورئيس ASEAN في الوقت الحالي، وهي الكتلة الإقليمية التي تضم 10 دول.

واقتنص منتقدو بايدن، خصوصاً المنتمون إلى الحزب الجمهوري، عثراته الخطابية وميله للخروج عن النص في مناسبات عامة، فيما يقول أنصاره إنه تغلب على تلعثم في طفولته وإنه يرتجل الخطابات العامة منذ عقود.

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