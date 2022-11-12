ليتهرب من الاستدعاء.. ترمب يقاضي لجنة تحقق بهجوم الكابيتول

رفع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب دعوى قضائية أمس الجمعة سعياً منه لتجنب إجباره على الإدلاء بشهادته أو تقديم أي وثائق إلى لجنة بالكونغرس تحقق في هجوم أنصاره العنيف على مبنى الكابيتول العام الماضي.
وأصدرت لجنة مجلس النواب التي تحقق في هجوم السادس من يناير/كانون الثاني 2021 بالإجماع مذكرة استدعاء للرئيس الجمهوري السابق للمثول في 14 نوفمبر/تشرين الثاني أو نحو ذلك.
تمديد الموعد
ومدد النواب الأسبوع الماضي الموعد النهائي الذي حددوه في الرابع من نوفمبر لترمب لتسليم أي وثائق ذات صلة.
ولم يتسن الوصول إلى ممثلي اللجنة على الفور للتعليق على الدعوى المرفوعة في المحكمة الجزئية الأمريكية لمنطقة فلوريدا الجنوبية في وست بالم بيتش.
خرق للحق الدستوري
فيما قال محامو ترمب إن هذا الاستدعاء يمثل خرقا للحق الدستوري لترمب في حرية التعبير. وأضاف المحامون، في ملف من 41 صفحة وصف التحقيق بأنه "تحقيق شبه جنائي"، أن اللجنة تفتقر إلى سلطة الإجبار على الشهادة.
كما قالوا إن اللجنة لم ترد على عرض ترمب البديل بالرد كتابة على أسئلة محددة.
-
بريطانيا: انسحاب الروس من خيرسون اعتراف علني بالصعاب!بعد الانسحاب الروسي الكامل من أجزاء واسعة لإقليم خيرسون جنوب أوكرانيا، اعتبرت وزارة الدفاع البريطانية أن هذا الانسحاب يعد "اعترافا علنيا" بالصعوبات ... العرب والعالم
-
لا للضباط المترهلين.. الدفاع العراقية "تكره الوزن الزائد"''الرشاقة أو التسريح"، بهذه الكلمات انشغل العراقيون خلال الساعات الماضية، بعدما تداول وثيقة على مواقع التواصل قيل إنها صادرة عن وزارة الدفاع ... سوشيال ميديا