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كريستوفر ماغنوس
أزمة المهاجرين

توتر داخل إدارة بايدن.. استقالة كبير مسؤولي الحدود الأميركيين

التوتر جاء بسبب العدد القياسي من المهاجرين الذين يعبرون الحدود الأميركية المكسيكية

دبي - العربية.نت
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قال البيت الأبيض في بيان يوم السبت، إن الرئيس جو بايدن قبل استقالة مفوض الجمارك وحماية الحدود الأميركي كريستوفر ماغنوس.

ويأتي بيان البيت الأبيض بعد يوم من إعلان وسائل الإعلام الأميركية أن ماغنوس طُلب منه الاستقالة أو إقالته في إشارة إلى التوترات داخل إدارة بايدن بشأن العدد القياسي من المهاجرين الذين يعبرون الحدود الأميركية المكسيكية.

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ورفض ماغنوس طلبا باستقالته من منصبه القيادي في الوكالة، وفق "فوكس نيوز" التي قالت إن ماغنوس كان قد أرسل بريدا إلكترونيا إلى كبار موظفي الجمارك وحماية الحدود، مشيرا إلى أنه مصمم على البقاء في العمل ولا يخطط للاستقالة.

وتظهر الأرقام الصادرة عن وزارة الأمن الداخلي أن ما يقرب من 2.4 مليون مهاجر احتجزوا على الحدود في السنة المالية التي انتهت في سبتمبر، وهي زيادة قدرها 37٪ عن العام الماضي.

وارتفع عدد المهاجرين المعتقلين على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك إلى مستويات قياسية في عهد بايدن الديمقراطي الذي تولى السلطة في عام 2021، مما زاد من هجمات الجمهوريين الذين يقولون إن سياساته متساهلة للغاية.

وقال مسؤولو إدارة بايدن إنهم يهدفون إلى إنشاء نظام هجرة أكثر تنظيماً وإنسانية، ولكنهم يواجهون صعوبة في معالجة التحديات العملية والسياسية في العدد الكبير من المعابر.

ويقول خبراء الهجرة إن الفقر والعنف وانعدام الأمن الغذائي عوامل تدفع المهاجرين إلى النزوح من غواتيمالا وهندوراس والسلفادور.

وعندما رشح بايدن ماغنوس (62 عاما) لهذا المنصب في عام 2021، وصفه البيت الأبيض بأنه مصلح يركز على ترسيخ ثقة المجتمع في إنفاذ القانون ومحاسبة الضباط.

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