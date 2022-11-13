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الرئيس جو بايدن
الانتخابات الأميركية

بايدن يقول إن الانتخابات "عززت" وضعه السياسي قبل لقائه نظيره الصيني

الرئيس الأميركي: "أشعر أنّني بحال جيدة وأتطلع إلى العامين المقبلين"

العربية.نت، وكالات
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قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأحد، إنه مسرور جدا بنتيجة انتخابات التجديد النصفي التي جرت الثلاثاء الماضي، مشدداً على أن الانتخابات "عززت" وضعه السياسي قبل لقائه نظيره الصيني.

وأضاف بايدن في حديثه إلى الصحافيين في كمبوديا قبل قمة شرق آسيا، أن تركيزه ينصب على انتخابات مجلس الشيوخ في ولاية جورجيا.

وقال بايدن إن النجاح غير المتوقّع للديمقراطيين في انتخابات منتصف الولاية وضعه في موقف أقوى لإجراء محادثات حاسمة مع نظيره الصيني شي جين بينغ.

وصرّح بايدن في بنوم بنه، حيث يلتقي عددًا من الزعماء في إطار قمّة "آسيان" بأنه بات في موقع "أقوى". وأضاف بعد فوز حقّقه الديمقراطيون في نيفادا: "أشعر أنّني بحال جيدة وأتطلع إلى العامين المقبلين".

وتوقع مركز "إديسون ريسيرش" احتفاظ الديمقراطيين بسيطرتهم على مجلس الشيوخ العام المقبل، مما يمنح الرئيس جو بايدن فوزا كبيرا.

تصريح بايدن جاء بعد قليل من فوز الحزب الديمقراطي، صباح اليوم الأحد، بالمقعد الذي كان يحتاج إليه للاحتفاظ بالسيطرة على مجلس الشيوخ الأميركي، وهو نصر حاسم لاستمرارية رئاسة جو بايدن، حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

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وبعد أربعة أيام على انتخابات منتصف الولاية التي خيبت آمال الجمهوريين، أعلن فوز السيناتورة الديمقراطية كاثرين كورتيز ماستو في ولاية نيفادا على المرشح المدعوم من الرئيس السابق دونالد ترمب، وفقا لقنوات تلفزيونية أميركية.

وبإعادة انتخابها، يرتفع عدد الديمقراطيين المنتخبين في مجلس الشيوخ إلى 50 من أصل 100، ما يسمح لحزب بايدن بالسيطرة على هذا المجلس، باعتبار أن الصوت المُرجِّح يعود إلى نائبة الرئيس كامالا هاريس. ولم تعد انتخابات الإعادة المنتظرة مطلع ديسمبر في جورجيا تحدث فرقا في النتيجة، فلا يزال بإمكان الديمقراطيين الفوز بمقعد في ولاية جورجيا، حيث ستنظّم جولة ثانية في 6 ديسمبر، لكن ذلك لن يؤثر في النتيجة.

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وفي مجلس النواب، لا تزال عمليات الفرز مستمرة. ويبدو أن الجمهوريين أقرب للسيطرة ولو بأغلبية بسيطة، ويفصلهم عن ذلك سبعة مقاعد فقط. فمن أصل 218 مقعدا، وهو الرقم المطلوب للفوز، حصل الجمهوريون حتى الآن على 211، فيما حصل الديمقراطيون على 205 مقاعد حتى الآن.

وكان الأميركيون توجهوا يوم الثلاثاء الماضي إلى صناديق الاقتراع لتجديد كافة أعضاء مجلس النواب 435 مقعداً، وثلث مجلس الشيوخ 35، فضلاً عن 36 حاكم ولاية.

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