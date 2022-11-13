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ترمب يمسك بذراع ابنته تيفاني في يوم زفافها
ترمب

شاهد.. ترمب يحتفل بزواج ابنته قبل أيام من ترشحه للرئاسة

ينحدر العريس مايكل بولس، هو رجل أعمال (25 عاما)، من عائلة لبنانية ثرية لديها استثمارات في نيجيريا

دبي - العربية.نت
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أقام الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، السبت، حفل زواج ابنته تيفاني (29 عاما)، في حفل حضره جميع أفراد العائلة في مارا لاغو، بولاية فلوريدا.

وينحدر العريس مايكل بولس، هو رجل أعمال لبناني أميركي (25 عاما)، من عائلة لبنانية ثرية لديها استثمارات في نيجيريا وفق مجلة "بيبول".

تزوجت هي وبولس، في نادي Mar-a-Lago الخاص بالعائلة، مباشرة بعد مرور العاصفة الاستوائية نيكول عبر فلوريدا وقبل ثلاثة أيام من إعلان دونالد ترمب الثلاثاء المقبل ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2024.

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وكان بولس قد تقدم لخطبة تيفاني أثناء وجود ترمب في البيت الأبيض قبل نحو عامين، وأهداها خاتما للزفاف قيمته 1.2 مليون دولار.

وأشار تقرير "بيبول" إلى أن جميع أفراد عائلة ترمب حضروا الزفاف.

وقالت والدتها مارلا مابلز للمجلة إن "حفل الزفاف كان لبنانيا وأميركيا"، وتابعت أن تيفاني ارتدت ثوبا صممه إيلي صعب.

حين طلب يدها منها في حديقة البيت الأبيض قبل عامين وصورة لعائلتي العريس والعروس
حين طلب يدها منها في حديقة البيت الأبيض قبل عامين وصورة لعائلتي العريس والعروس

وتيفاني هي ابنة ترمب، من زوجته الممثلة مابلز، التي تزوجها خلال السنوات 1993-1999. وتيفاني هي الأخت غير الشقيقة لإيفانكا، ودونالد جونيور، وإريك وبارون.

وتيفاني، المتخرجة في علم الاجتماع والدراسات الحضرية من جامعة بنسلفانيا، هي ابنة ترمب الوحيدة من الأميركية Marla Maples المعروفة سابقاً كممثلة وشخصية تلفزيونية، تزوجت منه في 1993 وفرّق بينهما الطلاق بعد 6 سنوات.

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أما عريسها، ابن اللبناني مسعد بولس الذي كان طفلاً حين هاجر مع عائلته في السبعينيات إلى الولايات المتحدة، فولد ونشأ بمدينة Lagos في نيجيريا، حيث تلقى علومه بمدرسة دولية للنخبة، وفقاً لما ذكرت عنه "العربية.نت" سابقاً، وبعدها انتقل إلى حيث أقام ودرس "التمويل الإداري والمخاطر" في جامعة University of London بالعاصمة البريطانية.

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