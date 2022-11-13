نائب ديموقراطي من نيويورك يستعد لأن يكون خليفة نانسي بيلوسي

تستعد بروكلين لأن يكون لها زعيم كبير في مجلس النواب. وأبلغ المطلعون صحيفة نيويورك بوست أن النائب الديموقراطي حكيم جيفريز الذي لطالما اعتبر المرشح الأوفر حظًا ليحل محل رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، قد يصبح زعيماً للأقلية إذا فقد الديمقراطيون السيطرة على المجلس وتنحت بيلوسي.

ويبلغ جيفريز 52 عامًا ويعيش في بروسبكت هايتس ويمثل أجزاء من بروكلين وكوينز وهو خامس مرشح ديمقراطي في الكونجرس وقد أعلن أنه يريد المنصب.

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وقال أحد المطلعين في الكابيتول هيل والذي أشار إلى أن جيفريز كان يجري محادثات مع زملائه الديموقراطيين حول الترشح لمنصب الزعيم: "لقد كان يتوق لهذا الدور طالما كان قادرًا على الخدمة".

وقال المصدر: "حكيم لديه ارتباطه الوثيق بنانسي لقد وضعته في القيادة لذلك توجد علاقة هناك. ويقال أيضًا إن النائب آدم شيف من كاليفورنيا يتنافس على الدور القيادي.

ويحظى جيفريز عمومًا باحترام كبير بين زملائه، باستثناء الجناح اليساري في الحزب.

وقال المصدر: "هناك بعض الذين يشعرون بالقلق من أنه كان قريبًا جدًا من أندرو كومو وما قد يعنيه ذلك".



وقال جيفريز في مقابلة عام 2018 إن كومو "قام بعمل رائع خلال السنوات الثماني الماضية." لكنه دعا إلى استقالة كومو في أغسطس 2021 بعد أن أصدرت المدعية العامة ليتيتيا جيمس تقريرها عن سوء السلوك الجنسي المزعوم للحاكم.

وقالت كارلي كوبرمان، الخبيرة الاستراتيجية الديمقراطية والرئيس التنفيذي لشركة Schoen Cooperman Research، إن جيفريز يجب أن يكون قادرًا على التخلص من العلاقة بكومو.



لكن استراتيجي ديمقراطي آخر قال إن النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز و"فريقها" الاشتراكي لن يرشحوا جيفريز.



ويقضي جيفريز فترة ولايته الخامسة في الكونغرس، وانتخب لأول مرة في عام 2012 بعد تمثيل بروكلين في مجلس الولاية. ونشأ في كراون هايتس وتخرج من مدرسة ميدوود الثانوية وكلية الحقوق بجامعة نيويورك.

وقال المستشار الديمقراطي هانك شينكوبف إن جيفريز كان من الوسط و"لاعب داخلي ذكي حقًا" ولديه فرصة جيدة للحصول على الوظيفة العليا.

ووصف كين فريدمان، الرئيس التنفيذي لشركة سورس كوميونيكيشنز للاستشارات الاستراتيجية في مانهاتن، جيفريز بأنه "خيار قوي ليحل محل بيلوسي كزعيم لمجلس النواب الديمقراطيين".