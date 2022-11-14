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A bus idles behind police tape during an active shooter situation at the University of Virginia in Charlottesville, Va., on Monday, Nov. 14, 2022. A few people have been killed and a few others were wounded in a shooting late Sunday at the University of Virginia, according to the school’s president. Police are searching for a suspect, who remains at large. (Mike Kropf /The Daily Progress via AP)
الشرطة في مكان وقوع الحادثة

إطلاق نار داخل حافلة طلاب في فيرجينيا.. ومقتل 3 أشخاص

إطلاق النار وقع داخل حافلة مليئة بطلاب كانوا عائدين من رحلة.. وتوفي على إثره 3 من فريق كرة القدم بجامعة فرجينيا

العربية.نت
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وقع إطلاق نار مساء أمس الأحد في حافلة طلاب جامعيين في ولاية فرجينيا الأميركية.

وقال مسؤول محلي، اليوم الاثنين، إن إطلاق النار وقع داخل حافلة مليئة بطلاب كانوا عائدين من رحلة.

وأكد المسؤول مقتل ثلاثة أفراد من فريق كرة القدم بجامعة فرجينيا الأميركية في إطلاق النار.

الطلاب الثلاثة القتلى
الطلاب الثلاثة القتلى
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وكانت شرطة جامعة فرجينيا قد قالت في وقت سابق في تغريدة عبر تويتر إن حادث إطلاق نار في حرم الجامعة أمس الأحد خلف ثلاثة قتلى ومصابين اثنين، مضيفة أن المشتبه به ما زال طليقاً و"مسلحاً وخطراً".

وحددت شرطة الجامعة هوية الطالب كريستوفر دارنل جونس على أنه المشتبه به، وقالت إن عدة وكالات تبحث عنه.

وحادث إطلاق النار هو الأحدث في سلسلة من العنف المسلح على الجامعات والمدارس الثانوية الأميركية في السنوات الأخيرة. وأثارت إراقة الدماء جدلا حول تشديد التقييدات على شراء الأسلحة وحملها في الولايات المتحدة، حيث يكفل التعديل الثاني للدستور حق حمل الأسلحة.

الشرطة في مكان وقوع الحادثة
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  • الشرطة في مكان وقوع الحادثة
  • الشرطة في مكان وقوع الحادثة
  • الشرطة في مكان وقوع الحادثة
(4 صور)
الشرطة في مكان وقوع الحادثة
الشرطة في مكان وقوع الحادثة
الشرطة في مكان وقوع الحادثة
الشرطة في مكان وقوع الحادثة
الشرطة في مكان وقوع الحادثة
الشرطة في مكان وقوع الحادثة
الشرطة في مكان وقوع الحادثة
الشرطة في مكان وقوع الحادثة
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