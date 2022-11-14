إطلاق نار داخل حافلة طلاب في فيرجينيا.. ومقتل 3 أشخاص

وقع إطلاق نار مساء أمس الأحد في حافلة طلاب جامعيين في ولاية فرجينيا الأميركية.

وقال مسؤول محلي، اليوم الاثنين، إن إطلاق النار وقع داخل حافلة مليئة بطلاب كانوا عائدين من رحلة.

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وأكد المسؤول مقتل ثلاثة أفراد من فريق كرة القدم بجامعة فرجينيا الأميركية في إطلاق النار.

وكانت شرطة جامعة فرجينيا قد قالت في وقت سابق في تغريدة عبر تويتر إن حادث إطلاق نار في حرم الجامعة أمس الأحد خلف ثلاثة قتلى ومصابين اثنين، مضيفة أن المشتبه به ما زال طليقاً و"مسلحاً وخطراً".

وحددت شرطة الجامعة هوية الطالب كريستوفر دارنل جونس على أنه المشتبه به، وقالت إن عدة وكالات تبحث عنه.

وحادث إطلاق النار هو الأحدث في سلسلة من العنف المسلح على الجامعات والمدارس الثانوية الأميركية في السنوات الأخيرة. وأثارت إراقة الدماء جدلا حول تشديد التقييدات على شراء الأسلحة وحملها في الولايات المتحدة، حيث يكفل التعديل الثاني للدستور حق حمل الأسلحة.