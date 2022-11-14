تقارير: واشنطن تتباحث مع موسكو وتحث كييف على الأمر نفسه

ذكرت صحيفة كوميرسانت الروسية، اليوم الاثنين، نقلاً عن مصدر لم تكشف عنه أن مسؤولين من روسيا والولايات المتحدة يجرون محادثات في العاصمة التركية أنقرة. يأتي ذلك وسط استمرار حالة من التوتر الشديد بين موسكو وواشنطن بشأن الحرب في أوكرانيا.

وأحجم مسؤول تركي عن التعليق عما إذا كانت المحادثات جارية، في حين قال الكرملين إنه لا يمكنه تأكيد أو نفي التقرير.

مادة اعلانية

ولم تقدم كوميرسانت تفاصيل عن الغرض من المحادثات، لكنها قالت إن الاجتماع لم يتم الإعلان عنه مسبقاً. وأضافت أن سيرغي ناريشكين، مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية، ضمن الوفد الروسي.

يأتي التقرير في الوقت الذي تحتفل فيه أوكرانيا باستعادة مدينة خيرسون الجنوبية، وهي أكبر جائزة تظفر بها قواتها حتى الآن، بعد انسحاب القوات الروسية من المنطقة.

ودأبت تركيا على تقديم نفسها كوسيط بين موسكو والغرب منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وساعدت أنقرة في التوسط في اتفاق بين موسكو وكييف بشأن تصدير الحبوب من المواني الأوكرانية المحاصرة على البحر الأسود في يوليو الماضي.

في سياق متصل، أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية وجود "انعطاف قوي في موقف واشنطن من الحرب في أوكرانيا"، حيث إن الإدارة الأميركية "تدفع نحو مفاوضات" بين كييف وموسكو.

وأكدت الصحيفة أن "مسؤولين أميركيين حثوا أوكرانيا على البدء في مفاوضات سلام مع روسيا قبل قدوم فصل الشتاء".