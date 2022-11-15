حاكم أريزونا للديمقراطيين.. وصورة لمرشحة ترمب تثير عاصفة

لأول مرة منذ العام 2009 يتمكن الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة من الفوز بمنصب الحاكم في ولاية أريزونا.

فقد خسرت كاري ليك المرشحة الجمهورية لمنصب حاكم أريزونا والمدعومة من الرئيس السابق دونالد ترمب، السباق أمام منافستها الديمقراطية كايتي هوبز في انتخابات منتصف الولاية.

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صورة قديمة

فيما أعاد مناصرو الحزب الديمقراطي نشر صورة قديمة للمرشحة الخاسرة، تعود للشهر الماضي (أكتوبر)، وهي تقوم بتنظيف المنصة التي سيقف عليها ترمب، قبيل وصوله إلى الولاية في إطار الحملة الانتخابية التي أطلقها حينها لدعم مرشحي حزبه.

وشمت بعضهم بمصير تلك السيدة التي وجهت بخسارتها ضربة أخرى للرئيس الأميركي السابق، لاسيما أن منصب الحاكم في تلك الولاية لم يبارح الحزب الأحمر منذ سنوات.

يشار إلى أن ليك تعد ضمن قائمة المرشحين الذين كان شعارهم الانتخابي الرئيسي التشكيك بنتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 وفوز جو بايدن حينها.

كما تعهدت خلال حملتها بحظر التصويت عبر البريد في الولاية، والذي يدعي "منظرو المؤامرة" أنه يعرض عملية الانتخاب للاحتيال.

217 مقعداً نيابياً للجمهوريين

يذكر أن الجمهوريين تمكنوا من التقدم على الديمقراطيين في مجلس النواب حتى الآن، بحصدهم صباح اليوم 5 مقاعد إضافية، ما رفع حصتهم إلى 217، أي لا يزال ينقصهم مقعد واحد لحصد الأغلبية النيابية، بحسب ما أفادت أسوشييتد برس.

وقد تسمح لهم السيطرة على مجلس النواب بإحباط الأجندة التشريعية للرئيس الحالي جو بايدن.

في المقابل، حصد الحزب الأزرق (الديمقراطي) الأغلبية في مجلس الشيوخ.

وكان الأميركيون توجهوا، الثلاثاء الماضي، إلى صناديق الاقتراع لتجديد كافة مقاعد النواب الـ 435، وثلث مقاعد الشيوخ، فضلا عن انتخاب 36 حاكم ولاية.