واشنطن: مستمرون بالوقوف إلى جانب كييف مهما طال الأمر

بعد شنها هجمات صاروخية على مناطق عدة في أوكرانيا، دانت الولايات المتحدة بشدة تلك العمليات العسكرية الروسية، مؤكدة استمرارها بالوقوف إلى جانب كييف مهما طال الأمر.

وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جاك سوليفان، اليوم الثلاثاء، إن روسيا ضربت على ما يبدو مبانيَ سكنية في العاصمة كييف وأماكن أخرى في البلاد.

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"تعميق المخاوف"

كما أضاف أنه "بينما يجتمع قادة العالم في مجموعة العشرين في بالي لمناقشة القضايا ذات الأهمية الكبيرة لحياة الناس وسبل عيشهم في جميع أنحاء العالم، فإن روسيا تهدد مرة أخرى تلك الأرواح وتدمر البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا".

كذلك أوضح أن "الضربات الروسية لن تؤدي إلا إلى تعميق المخاوف بين مجموعة العشرين بشأن التأثير المزعزع للاستقرار لحرب بوتين"، على حد تعبيره.

وشدد على أن بلاده وشركاءها سيواصلون تزويد أوكرانيا بما تحتاجه للدفاع عن نفسها، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي، مؤكداً وقوف واشنطن إلى جانب أوكرانيا مهما استغرق الأمر.

بدوره قال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، اليوم إن استهداف الأوكرانيين بصواريخ روسية يظهر ما وصفه بـ"ضعف" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسب تعبيره.

The callous targeting of Ukrainian cities with more sickening missile attacks today shows only Putin’s weakness.



Putin is losing on the battlefield and – as we saw today at the G20 – diplomatically too.



#PutinMustFail. — James Cleverly🇬🇧 (@JamesCleverly) November 15, 2022

واعتبر في تغريدة على حسابه في تويتر أن بوتين "يخسر في ميدان المعركة ودبلوماسياً أيضاً، كما رأينا في قمة مجموعة العشرين"، وفق قوله.

100 صاروخ روسي

وكانت روسيا قد أطلقت نحو مئة صاروخ على أوكرانيا اليوم، حيث أصابت عدداً من البنى التحتية الرئيسية للطاقة في مناطق عدة، وفق ما أكد متحدث باسم سلاح الجو الأوكراني.

وقال يوري إيغنات في حديث مباشر للتلفزيون الأوكراني "أُطلق نحو مئة صاروخ من بحر قزوين، منطقة روستوف (الروسية)"، وأيضاً "من البحر الأسود"، موضحاً أن "في هذه المرحلة لم يسجل بعد استخدام مسيرات هجومية".

يذكر أن تلك الضربات الصاروخية الروسية أتت اليوم، فيما يستمر القتال شرقاً بين القوات الروسية والأوكرانية.

ضربة مؤلمة في خيرسون

كما أتت بعد أيام على الانسحاب من خيرسون جنوباً في ضربة مؤلمة للقوات الروسية، لاسيما أن تلك المدينة كانت أول منطقة أوكرانية كبرى تقع في يد الروس.

إلا أنه رغم التقدم الأوكراني جنوباً، فالعديد من المراقبين لا يرون أن التقدم بعد ذلك سيكون سهلاً بالنسبة لكييف، معتبرين أن الوضع الراهن أو المراوحة على الجبهات قد تستمر أشهراً.