بايدن يرد على ترمب بفيديو: خذلت أميركا ودللت المتطرفين

في أول تعليق على إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب ترشحه للسباق الرئاسي المقبل عام 2024، اعتبر الرئيس الحالي جو بايدن أن سلفه خذل البلاد خلال توليه المنصب.

Donald Trump failed America. pic.twitter.com/fylyocYcse — Joe Biden (@JoeBiden) November 16, 2022

وقال في تغريدة من بالي حيث سيحضر اليوم الأخير لقمة مجموعة العشرين "دونالد ترمب خذل أميركا"، مرفقا التغريدة بفيديو يقول إن ترمب خلال رئاسته تربع على "اقتصاد مزور لصالح الأثرياء" و"هاجم النظام الصحي" و"دلل المتطرفين" و"هاجم حقوق المرأة" و"حرّض العصابات العنيفة" من أجل محاولة قلب فوز بايدن عام 2020 إلى خسارة.

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مواجهة جديدة

أتى هذا الرد بعدما دشن ترمب، خلال إعلان ترشحه ليل الثلاثاء، فصلاً جديداً من المواجهة ضد الرئيس الديمقراطي بعد أسبوع من انتخابات التجديد النصفي التي فشل فيها الجمهوريون في الفوز بعدد المقاعد التي كانوا يأملونها في الكونغرس.

ففي خطاب استمر لأكثر بقليل من ساعة واحدة وبُث على الهواء مباشرة على التلفزيون الأميركي، تحدث ترمب إلى مئات من أنصاره في قاعة مزينة بعدة ثريات عليها عشرات الأعلام الأمريكية، في منتجعه بمار لاغو في ولاية فلوريدا، مهاجماً بشدة "الديمقراطيين ومن وصفهم باليساريين الراديكاليين".

لن أسمح بعودة بايدن إلى البيت الأبيض ترمب

كما تعهد بعدم السماح بعودة بايدن إلى البيت الأبيض لولاية ثانية.

يذكر أن ترمب وقبيل خطابه بلحظات، كان قدم أوراق ترشحه ليخوض السباق إلى البيت الأبيض للمرة الثالثة، أمام هيئة الانتخابات الفيدرالية الأميركية، بحسب ما أفادت فرانس برس.

فيما يتوقع أن يمهد ترشحه إلى معركة قاسية داخل الحزب الجمهوري من أجل نيل بطاقة الترشح، لاسيما بعد أن تعالت عدة أصوات معارضة لترشحه، بل وتحميله مسؤولية تراجع الحزب في الانتخابات النصفية الأخيرة التي جرت الثلاثاء الماضي، من قبل بعض القيادات الجمهورية البارزة.