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دونالد ترمب - رويترز
دونالد ترمب - رويترز

سكوت يتحدى مكانويل.. وحاكم فلوريدا يرد على ترمب

واشنطن- بندر الدوشي
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قال متحدث باسم السيناتور الجمهوري عن ولاية فلوريدا إنه سينافس السناتور ميتش مكونيل على منصب زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ.

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وكان لدى الجمهوريين آمال كبيرة قبل يوم الانتخابات في أنهم قد يستعيدون السيطرة على أغلبية مجلس الشيوخ. وبدلاً من ذلك، فإنهم يتجهون إلى جولة الإعادة في جورجيا التي قد تشهد خسارة صافية لمقعد إضافي.

طلب التأجيل

ويعتبر سكوت، الذي أدار حملة الجمهوريين في مجلس الشيوخ من بين مجموعة من أعضاء الحزب الجمهوري الذين طالبوا الأسبوع الماضي بتأجيل انتخابات قيادة المجموعة الحزبية لكن ليس هناك ما يشير إلى أن ماكونيل سيستجيب لهذا الطلب.

ويوم الثلاثاء ، غرد سكوت، "الوضع الراهن معطل وهناك حاجة لتغيير كبير، لقد حان الوقت لقيادة جديدة في مجلس الشيوخ توحد الجمهوريين لدفع أجندة محافظة جريئة".

مع ذلك، ليس هناك ما يشير إلى أن لدى سكوت الأصوات اللازمة لإزاحة مكونيل من المنصب والذي يشغله منذ عام 2007.

دي سانتس يرد على ترمب

من جهة أخرى ومع تصاعد أسهمه، قال حاكم فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس عن انتخابات التجديد النصفي في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "تحقق من لوحة النتائج من ليلة الثلاثاء الماضي". وبينما لم يذكر ديسانتس الذي أعيد انتخابه بأغلبية ساحقة، الرئيس السابق دونالد ترمب بالاسم ، فإن تعليق "لوحة النتائج" يسلط الضوء على ما يبدو على عدد المرشحين المدعومين من ترمب الذين خسروا سباقاتهم.

ويعتبر ديسانتس من بين الجمهوريين المتوقع أن يترشحوا للسباق الرئاسي للحزب في عام 2024، جنبًا إلى جنب مع حاكم ولاية فرجينيا جلين يونغكين.

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