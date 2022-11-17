أميركا.. السجن 20 سنة لصيني بتهمة "تجسس اقتصادي"

حُكم على عميل للاستخبارات الصينية بالسجن لمدة 20 عاما في الولايات المتحدة الأربعاء لمحاولته سرقة تكنولوجيا من شركات طيران أميركية وفرنسية، وفق ما أعلنت وزارة العدل.
واتُهم شو يانجون بأداء دور قيادي في خطة مدعومة من الدولة الصينية امتدت خمس سنوات لسرقة أسرار تجارية من شركات طيران أبرزها "جنرال إلكتريك للطيران" الرائدة في تصنيع محركات الطائرات في العالم، ومجموعة "سافران" الفرنسية التي عملت مع الشركة الأولى على تطوير محرك.
11 متهما بالتجسس
كان شو واحدا من 11 مواطنا صينيا من بينهم ضابطا استخبارات، وردت أسماؤهم في تشرين الأول/أكتوبر 2018 بلوائح اتهام في محكمة فدرالية في سينسيناتي بولاية أوهايو حيث مقر "جنرال إلكتريك للطيران".
وقبض عليه في نيسان/أبريل 2018 في بلجيكا حيث تم استدراجه على ما يبدو للقيام بعملية استخبارية، فقد كان يعتزم لقاء أحد موظفي "جنرال إلكتريك" سراً.
حاول سرقة أسرار تكنولوجية
ثم جرى تسليمه إلى الولايات المتحدة حيث قدم للمحاكمة وأدين في محاكمة أمام هيئة محلفين في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 بتهمة محاولة التجسس الاقتصادي ومحاولة سرقة أسرار تجارية وتهمتي تآمر على صلة بالملف.
من جهتها، قالت وزارة العدل في بيان "استهدف شو شركات طيران أميركية، وجند موظفين للسفر إلى الصين، وطلب معلومات سرية، وكل ذلك نيابة عن حكومة جمهورية الصين الشعبية".
وقال المدعي الفدرالي في ولاية أوهايو كينيث باركر "هذه القضية تبعث رسالة واضحة: سنحاسب أي شخص يحاول سرقة الأسرار التجارية الأميركية".
-
إيران.. 6 قتلى و10 إصابات بإطلاق نار داخل سوقأفادت وكالة تسنيم الإيرانية مساء الأربعاء أن ستة أشخاص قتلوا وأصيب عشرة آخرون إثر قيام مجموعة مسلحة بإطلاق النار على مدنيين وأفراد شرطة في السوق ... إيران
-
إعادة انتخاب مكونيل زعيما للجمهوريين بمجلس الشيوخفاز زعيم الحزب الجمهوري بمجلس الشيوخ ميتش مكونيل في انتخابات قيادة الحزب في مجلس الشيوخ في الاقتراع السري بعد أيام من توجيه أصابع الاتهام له بشأن ... أميركا
-
البنتاغون يحذر الصين من غزو تايوان: قرار لن يكون حكيماحذّر رئيس هيئة أركان الجيش الأميركي الأربعاء من أن أي هجوم صيني على تايوان سيكون خطأ استراتيجيًا مثل دخول روسيا لأوكرانيا.وقال الجنرال مارك ميلي ... أميركا