أميركا تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف النفط والغاز

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على 13 شركة تسهل بيع منتجات بتروكيماوية إيرانية بمئات ملايين الدولارات لمشترين في شرق آسيا.

وقال بيان الخزانة إن الشركات المستهدفة، والتي تتمركز في مجموعة من الدول، تبيع النفط نيابة عن شركات حكومية إيرانية.

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وأضاف البيان أن الإجراءات المتخذة اليوم، والتي تأتي ضمن جولة خامسة من العقوبات التي تستهدف تجارة النفط والبتروكيماويات في إيران منذ يونيو 2022، تظهر عزم الوزارة "استهداف أنشطة التهرب من العقوبات".

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون: "يظهر إجراء اليوم الأساليب المعقدة التي تستخدمها إيران للتهرب من العقوبات من أجل بيع منتجاتها البترولية والبتروكيماوية بشكل غير قانوني".

وأضاف: "ستواصل الولايات المتحدة تنفيذ العقوبات ضد تلك الجهات التي تسهل هذه المبيعات".