إعادة انتخاب مكونيل زعيما للجمهوريين بمجلس الشيوخ

فاز زعيم الحزب الجمهوري بمجلس الشيوخ ميتش مكونيل في انتخابات قيادة الحزب في مجلس الشيوخ في الاقتراع السري بعد أيام من توجيه أصابع الاتهام له بشأن خسائر الانتخابات النصفية وهو ما يجعله في طريقه ليصبح أطول زعيم لحزب مجلس الشيوخ خدمة في تاريخ الولايات المتحدة.
وهزم ماكونيل سناتور فلوريدا ريك سكوت وهو أول منافس له منذ 15 عامًا على قمة مؤتمره. وأكد المتحدث باسم مكونيل ديفيد بوب النتيجة لكنه لم يذكر حصيلة المصوتين.
وبعد اجتماع متوتر يوم الثلاثاء استمر عدة ساعات وهو أول اجتماع للمؤتمر الجمهوري منذ الانتخابات النصفية قال سكوت للصحفيين إنه يعتزم تحدي ماكونيل على المنصب الأعلى.
وطوال هذا العام ، كان لدى سكوت وماكونيل صراع طويل حول الرسائل والتوقعات وكيفية إنفاق الموارد في هذه الدورة الانتخابية. واختلف الاثنان حول جودة مرشحيهما وملف المشاركة في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري وجدول الأعمال ومكان المنافسة المتوقعة.
يأتي تصويت الأربعاء بعد أن دعا سكوت وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ المحافظين إلى تأجيل انتخابات القيادة إلى ما بعد جولة الإعادة في جورجيا، مما يؤكد إحباط الجمهوريين في مجلس الشيوخ من نتيجة انتخابات 2022.
لكن هذا الجهد فشل في تأجيل التصويت خلال الاجتماع المغلق، على الرغم من أن 16 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين صوتوا لتأجيل انتخابات قيادة الحزب الجمهوري، وفقًا لمصدر مطلع لسي إن إن.
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