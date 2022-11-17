البنتاغون يحذر الصين من غزو تايوان: قرار لن يكون حكيما

حذّر رئيس هيئة أركان الجيش الأميركي الأربعاء من أن أي هجوم صيني على تايوان سيكون خطأ استراتيجيًا مثل دخول روسيا لأوكرانيا.

وقال الجنرال مارك ميلي "أعتقد أن (القرار) سيكون غير حكيم، سيكون خطأ سياسيا، خطأ جيوسياسيا، خطأ استراتيجيا، على غرار الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبه (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين في أوكرانيا".

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"عقلاني"

واعتبر ميلي أن الرئيس الصيني شي جينبينغ "فاعل عقلاني". وأضاف في تصريحات للصحافيين "أعتقد أنه يقيِّم الأمور على أساس الكلفة والفوائد والمخاطر وأعتقد أنه سيخلص إلى أن هجوما على تايوان في المستقبل القريب يحمل قدرا مفرطا من المخاطرة، وسينتهي بفشل استراتيجي للجيش الصيني".

كما قدّر المسؤول الدفاعي الأميركي أن أي هجوم صيني من شأنه أن يعرقل مساعيها لأن تصبح أكبر قوة اقتصادية وعسكرية في العالم.

فيما لفت إلى ضرورة استخلاص العبر من الحرب الروسية في أوكرانيا الذي بدأ في شباط/فبراير واصطدم بمقاومة قوية غير متوقعة من كييف.

الحرب على الورق تختلف عن الواقع

أيضا أضاف أن "أحد الأشياء التي يتعلمها الناس هو أن الحرب على الورق تختلف كثيرا عن الحرب في الواقع".

وتابع "عندما تراق الدماء ويموت الناس وتُفجّر الدبابات الحقيقية، تختلف الأمور قليلا".

بينما أشار إلى أن الجيش الصيني لم يخض معارك منذ قتاله ضد الفيتناميين عام 1979.

مهمة صعبة

وقال الجنرال الأميركي إنه في حين يمكن لجيش التحرير الشعبي الصيني بسهولة شنّ هجوم على تايوان بالقنابل والصواريخ، فإن السيطرة الفعلية على الجزيرة الجبلية المكتظة بالسكان ستكون "مهمة عسكرية صعبة للغاية".

وأضاف رئيس هيئة أركان الجيش الأميركي "سيلعبون لعبة خطيرة للغاية بعبور المضيق وغزو جزيرة تايوان. ليست لديهم الخبرة والخلفية للقيام بذلك. لم يتدربوا على القيام بذلك حتى الآن".

يشار إلى أن التوتر قد تصاعد في مضيق تايوان مؤخرا ووصل إلى أعلى مستوياته منذ عقود في أغسطس الماضي مع قيام الصين بعرض قوة غير مسبوق ردا على زيارة لرئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايبه.