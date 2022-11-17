بلينكن: روسيا تتحمل "مسؤولية" انفجار الصاروخ في بولندا

قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الخميس، إن روسيا تتحمل مسؤولية انفجار الصاروخ الذي أوقع قتيلين في بولندا، حيث أشار تحقيق أولي إلى مسؤولية الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وقال بلينكن لصحافيين، في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في بانكوك، إنه تحدث مجددا إلى نظيره الأوكراني بشأن التحقيق. لكنه أضاف: "أيا يكن الاستنتاج النهائي، نعرف الطرف المسؤول في نهاية المطاف عن هذه الحادثة المأسوية، إنه روسيا".

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وفي وقت سابق الخميس صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه "لا يعرف ماذا حدث" في بولندا حيث سقط صاروخ الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل شخصين، بعدما أكد أن القذيفة "روسية".

وقال زيلينسكي في بيان للرئاسة الأوكرانية "لا أعرف ماذا حدث. لا نعرف على وجه اليقين. العالم لا يعرف. لكنني متأكد من أنه صاروخ روسي ومتأكد كذلك من أننا أطلقنا النار من أنظمة للدفاع الجوي".

وكانت حالة تأهب عمت العالم، بحثاً عن مصدر الصاروخ الذي استهدف الأراضي البولندية، أول من أمس موقعاً قتيلين، وبعدها دخل تصريح أميركي ليبرد التوتر الدولي الذي استعر ضد روسيا خلال الساعات الماضية، وقطع الرئيس الأميركي جو بايدن الشك باليقين.

فقد أبلغ سيد البيت الأبيض، حلف الناتو والشركاء في مجموعة السبع الكبار (G7)، بأن الصاروخ الذي سقط على الأراضي البولندية أطلقته الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وأضاف في تصريح نقلته وسائل إعلام غربية عن الرئيس، ليؤكد كلامه ما نقله مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى، اليوم الأربعاء، عن أن النتائج الأولية تشير إلى أن الصاروخ أطلقته القوات الأوكرانية.