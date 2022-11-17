اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
US Secretary of State Antony Blinken speaks to the media after a condolence visit to Japanese Prime Minister Fumio Kishida’s official residence following the killing of former Prime Minister Shinzo Abe, who was shot while campaigning for a parliamentary election, in Tokyo, Japan, on July 11, 2022. (Reuters)
أنتوني بلينكن
روسيا و أوكرانيا

بلينكن: روسيا تتحمل "مسؤولية" انفجار الصاروخ في بولندا

تحقيق أولي أشار إلى مسؤولية الدفاعات الجوية الأوكرانية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الخميس، إن روسيا تتحمل مسؤولية انفجار الصاروخ الذي أوقع قتيلين في بولندا، حيث أشار تحقيق أولي إلى مسؤولية الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وقال بلينكن لصحافيين، في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في بانكوك، إنه تحدث مجددا إلى نظيره الأوكراني بشأن التحقيق. لكنه أضاف: "أيا يكن الاستنتاج النهائي، نعرف الطرف المسؤول في نهاية المطاف عن هذه الحادثة المأسوية، إنه روسيا".

وفي وقت سابق الخميس صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه "لا يعرف ماذا حدث" في بولندا حيث سقط صاروخ الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل شخصين، بعدما أكد أن القذيفة "روسية".

وقال زيلينسكي في بيان للرئاسة الأوكرانية "لا أعرف ماذا حدث. لا نعرف على وجه اليقين. العالم لا يعرف. لكنني متأكد من أنه صاروخ روسي ومتأكد كذلك من أننا أطلقنا النار من أنظمة للدفاع الجوي".

وكانت حالة تأهب عمت العالم، بحثاً عن مصدر الصاروخ الذي استهدف الأراضي البولندية، أول من أمس موقعاً قتيلين، وبعدها دخل تصريح أميركي ليبرد التوتر الدولي الذي استعر ضد روسيا خلال الساعات الماضية، وقطع الرئيس الأميركي جو بايدن الشك باليقين.

"صاروخ بولندا" يشعل اشتباكاً بين واشنطن وموسكو العرب والعالم روسيا و أوكرانيا "صاروخ بولندا" يشعل اشتباكاً بين واشنطن وموسكو

فقد أبلغ سيد البيت الأبيض، حلف الناتو والشركاء في مجموعة السبع الكبار (G7)، بأن الصاروخ الذي سقط على الأراضي البولندية أطلقته الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وأضاف في تصريح نقلته وسائل إعلام غربية عن الرئيس، ليؤكد كلامه ما نقله مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى، اليوم الأربعاء، عن أن النتائج الأولية تشير إلى أن الصاروخ أطلقته القوات الأوكرانية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية تزور سوق بازار الذي غيرت طالبان اسمه إلى مجاهدين بازار العربية تزور سوق بازار الذي غيرت طالبان اسمه إلى مجاهدين بازار
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط