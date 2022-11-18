واشنطن: سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان أمن سيول وطوكيو

أعلن البيت الأبيض اليوم الجمعة أن واشنطن ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان أمن كوريا واليابان.

وكان جيش كوريا الجنوبية أعلن أن كوريا الشمالية أطلقت "ما يُشتبه أنه صاروخ باليستي عابر للقارات"، الجمعة، وهو ما علّق عليه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول بالقول: "ننسق مع المجتمع الدولي لكبح جماح بيونغ يانغ ووقف صواريخها الباليستية".

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وصرح مسؤول دفاعي بأن هيئة الأركان العامة في كوريا الجنوبية "تعتقد أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات"، من دون أن يخوض في مزيد من التفاصيل.

وفي رد فعل، قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن عملية الإطلاق الصاروخية الكورية الشمالية "غير مقبولة إطلاقا"، موضحا أن الصاروخ "سقط في البحر".

وقال كيشيدا "الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية يبدو أنه سقط في منطقتنا الاقتصادية الخالصة غربي هوكايدو"، مشيرا إلى عدم ورود أنباء عن وقوع أضرار بأي سفن أو طائرات.

وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية قالت إن كوريا الشمالية قالت الخميس إن رد فعلها العسكري على التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وحلفائها سيصبح أكثر "غضبا"، متهمة إياهم بتصعيد الأزمة الأمنية في المنطقة.

كما قال وزير خارجية كوريا الشمالية في بيان، نشرته وكالة الأنباء المركزية الرسمية، إن القمة الثلاثية التي عقدتها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان في الآونة الأخيرة ستقود الأمور في شبه الجزيرة الكورية إلى وضع تتزايد صعوبة التنبؤ به.