عودته ستؤدي للازدهار.. ميلانيا ترمب: أتطلع لقيادة زوجي لأميركا

اعتبرت السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترمب، أن عودة زوجها إلى البيت الأبيض ستؤدي إلى "النجاح والازدهار"، مشيدة بنية دونالد ترمب الترشح مجدداً لرئاسة الولايات المتحدة عام 2024.

وقالت ميلانيا، في تصريحات صحافية بعد إعلان زوجها: "أنا أؤيد قرار زوجي الترشح لرئاسة هذه الأمة الرائعة". وأضافت: "إنجازاته خلال فترة إدارته كان لها تأثير كبير علينا جميعاً، ويمكنه أن يقودنا نحو النجاح والازدهار مجدداً". وتابعت: "أنتظر اليوم الذي يعود فيه زوجي لقيادة أميركا التي تتميز بالسلام والحب والأمن".







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وكان الرئيس السابق، الذي حاول إلغاء نتائج انتخابات 2020، أطلق حملته لمحاولة العودة إلى البيت الأبيض للمرة الثانية. وقدم فريقه أوراقه إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية، مما أرسى ترشيحه الرسمي للمنصب. وقال في كلمة: "عودة أميركا تبدأ الآن".

واعترف الرئيس السابق بأن زوجته مرت بأوقات عصيبة في البيت الأبيض خلال فترة ولايته. وقال: "لم تكن متعة بالنسبة للسيدة الأولى العظيمة. لم تكن رحلة ممتعة".

وشرح قائلاً: "أعود إلى المنزل وتقول (تبدو غاضباً ومنزعجاً)، وحينها أطلب منها أن تتركني وشأني... لم يكن هذا أسهل شيء، لكنها كانت سيدة أولى عظيمة والناس يحبونها".

ورغم أن معظم أفراد عائلة ترمب كانوا حاضرين خلال إطلاق حملته، فإن ابنته والمستشارة السابقة إيفانكا ترمب غابت عن الحدث. وقالت في تصريح لقناة "فوكس نيوز": "أحب والدي كثيراً. هذه المرة، اخترت إعطاء الأولوية لأطفالي الصغار والحياة الخاصة التي نخلقها باعتبارنا أسرة واحدة. أنا لا أخطط للانخراط في السياسة".

وتابعت: "بينما سأحب والدي دائماً وأدعمه، سأفعل ذلك بعيداً عن الساحة السياسية. أنا ممتنة لشرف خدمة الشعب الأميركي، وسأظل دائماً فخورة بعديد من إنجازات إدارتنا".