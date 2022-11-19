أميركا تحذر من عمل عسكري تركي محتمل في سوريا والعراق
واشنطن توصي رعاياها بتجنب السفر إلى شمال سوريا وشمال العراق
حذرت الولايات المتحدة الأميركية، الجمعة، مواطنيها من السفر لمناطق شمال سوريا وشمال العراق في الأيام المقبلة تحسبا لعمل عسكري تركي محتمل.
وقال بيان للقنصلية الأميركية في أربيل إنها تراقب "تقارير موثوقة" عن عمل عسكري تركي محتمل في شمال سوريا وشمال العراق في الأيام المقبلة.
وأضاف البيان أن حكومة الولايات المتحدة تجدد توصياتها للرعايا الأميركيين بتجنب هذه المناطق.
وأكد وزير الخارجية التركي مولود شاووش أوغلو، في تصريحات خاصة لـ"العربية" و"الحدث"، الجمعة، استمرار عمليات بلاده في سوريا والعراق.
وشدد أوغلو على أن"عملياتنا في سوريا والعراق لن تتوقف".
وتابع: "ستستمر ضربات قواتنا وعملياتنا الخاصة التي تنفذها القوات المسلحة وأجهزة الاستخبارات ضد قيادات حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب في شرق سوريا وشمال العراق".
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