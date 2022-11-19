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hairman Bob Menendez (D-NJ) speaks during a hearing of the Senate Foreign Relations to examine U.S.-Russia policy, on Capitol Hill, Washington, U.S. December 7, 2021. (File photo: Reuters)
السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز
احتجاجات إيران

السيناتور مينينديز يهاجم نظام إيران ويتعهد بدعم المحتجين

تصريحات البرلماني الديمقراطي جاءت عقب مقتل الطفل كيان بيرفلك (10 أعوام) على يد الأمن الإيراني الأربعاء

واشنطن - بندر الدوشي 
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شن السيناتور الديمقراطي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي بوب مينينديز هجوماً حاداً على النظام الإيراني ووصفه بالوحشي والقاتل وتعهد بدعم الولايات المتحدة الأميركية للمحتجين في إيران.

وقال مينينديز في تغريدة على تويتر: "النظام الإيراني يكشف مرة أخرى عن وجهه الحقيقي حيث تحتجز قوات الأمن الأطفال وتسيء معاملتهم وتستخدم القوة المميتة ضدهم".

وأضاف: "لا توجد علامة أوضح على أن وحشية النظام لا تعرف الحدود. لن ننسى الطفل كيان وكل أرواح الشباب المفقودة. ونعيد تأكيد تعهدنا بالوقوف مع المتظاهرين ضد النظام".

تغريدة عن مقتل الطفل كيان بيرفالاك
تغريدة عن مقتل الطفل كيان بيرفالاك
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من جانبه نشر حفيد شاه إيران السابق رضا بهلوي مقطع فيديو لصرخات والدة الطفل كيان بيرفلك (10 أعوام) خلال تشييع جثمان ابنها. وكتب في تغريدة: "خامنئي قاتل الأطفال سيدفع ثمناً باهظاً على كل جرائمه، خاصة قتل كيان وعشرات الأطفال الآخرين".

وكان الطفل كيان قد قُتل الأربعاء على أيدي قوات النظام الإيراني في مدينة ايذه جنوب غربي إيران بعشر رصاصات في صدره. وخرج آلاف المشيعون في المدينة في احتجاجات عارمة ودعوا إلى إسقاط النظام القمعي.

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