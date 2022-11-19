السيناتور مينينديز يهاجم نظام إيران ويتعهد بدعم المحتجين

شن السيناتور الديمقراطي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي بوب مينينديز هجوماً حاداً على النظام الإيراني ووصفه بالوحشي والقاتل وتعهد بدعم الولايات المتحدة الأميركية للمحتجين في إيران.

The Iranian regime again reveals its true face as security forces detain, abuse & use deadly force against children. No clearer sign the regime’s brutality knows no bounds. We won’t forget #KianPirfalak or ALL young lives lost as we reaffirm our vow to stand with #IranProtests. https://t.co/DIUnwSeL0B — Senate Foreign Relations Committee (@SFRCdems) November 18, 2022

وقال مينينديز في تغريدة على تويتر: "النظام الإيراني يكشف مرة أخرى عن وجهه الحقيقي حيث تحتجز قوات الأمن الأطفال وتسيء معاملتهم وتستخدم القوة المميتة ضدهم".

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وأضاف: "لا توجد علامة أوضح على أن وحشية النظام لا تعرف الحدود. لن ننسى الطفل كيان وكل أرواح الشباب المفقودة. ونعيد تأكيد تعهدنا بالوقوف مع المتظاهرين ضد النظام".

من جانبه نشر حفيد شاه إيران السابق رضا بهلوي مقطع فيديو لصرخات والدة الطفل كيان بيرفلك (10 أعوام) خلال تشييع جثمان ابنها. وكتب في تغريدة: "خامنئي قاتل الأطفال سيدفع ثمناً باهظاً على كل جرائمه، خاصة قتل كيان وعشرات الأطفال الآخرين".

وكان الطفل كيان قد قُتل الأربعاء على أيدي قوات النظام الإيراني في مدينة ايذه جنوب غربي إيران بعشر رصاصات في صدره. وخرج آلاف المشيعون في المدينة في احتجاجات عارمة ودعوا إلى إسقاط النظام القمعي.