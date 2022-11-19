هاريس تلتقي شي.. وتدعو لتواصل أميركي صيني مفتوح

شددت الولايات المتحدة والصين، القوتان العظميان المتنافستان، السبت على أهمية الحوار بعد اجتماع قصير في بانكوك بين نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس والرئيس الصيني شي جينبينغ، الذي واصل اللهجة التصالحية التي تبناها في اجتماعه مع نظيره الأميركي جو بايدن.

وذكّرت هاريس بأهمّية الحفاظ على قنوات الاتّصال مع بكين، خلال لقائها شي على هامش قمّة آسيا والمحيط الهادي (أبيك) في بانكوك السبت، حسبما أعلن مسؤول أميركي.

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وتحدّثت هاريس إلى شي قبل جلسة محادثات بين قادة أبيك، وفق ما أوضح المسؤول في البيت الأبيض. ويأتي هذا اللقاء بعد أقلّ من أسبوع على اجتماع بين شي ونظيره الأميركي جو بايدن على هامش محادثات مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسيّة.

وأضاف المسؤول طالبا عدم كشف اسمه أن هاريس شددت على رسالة بايدن ومفادها أنه "يجب أن نُبقي خطوط الاتصال مفتوحة بهدف إدارة المنافسة بين بلدَينا بشكل مسؤول".

وحاول بايدن وشي تخفيف التوتر بين القوتين العظميين المتنافستين خلال اجتماعهما الذي استمر ثلاث ساعات وجها لوجه، وهو كان الأول منذ تولي الرئيس الديموقراطي منصبه.

وأكد بايدن أن حربا باردة جديدة ليست ضرورية، في وقت شدد شي على أن الصين لا تنوي "تغيير النظام الدولي الحالي".

وفي مؤشر إلى انفراج في العلاقات الثنائية، من المقرر أن يزور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الصين في أوائل العام 2023، وهي أول زيارة لمسؤول أميركي كبير منذ العام 2018.

ردع بيونغ يانغ

ويمكن أن يتوجه شي جينبينغ هو الآخر إلى الولايات المتحدة في 2023 في أول زيارة له أيضا منذ 2017 ، لحضور القمة المقبلة للمنتدى الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ التي سيتم تنظيمها في سان فرانسيسكو في تشرين الثاني/نوفمبر.

وتطلب الولايات المتحدة مساعدة الصين لثني كوريا الشمالية عن إجراء تجربة نووية تشعر واشنطن وسيول مخاوف متزايدة حيالها بعد سلسلة قياسية من عمليات إطلاق صواريخ بالستية من جانب بيونغ يانغ.

وقال عضو آخر في وفد هاريس الجمعة "نعتقد أن لبكين دورا يمكن ان تلعبه" في هذه المسألة. وأضاف أنه يجب على الصين استخدام تأثيرها على كوريا الشمالية التي تعد بكين الحليف الدبلوماسي والاقتصادي الرئيسي لها، لتشجيع نظام كيم جونغ أون "على عدم السير في هذا الاتجاه الاستفزازي الذي لا يؤدي سوى إلى زعزعة استقرار المنطقة والعالم".

والتقت كامالا هاريس بقادة الدول الحليفة كندا وأستراليا ونيوزيلندا واليابان وكوريا الجنوبية الجمعة في اجتماع طارئ ردا على إطلاق بيونغ يانغ صاروخا بالستيا عابرا للقارات.

ولم يتوجه بايدن إلى بانكوك بسبب ارتباطه بحفل زفاف حفيدته في واشنطن.

وبعد تايلاند، تزور كامالا هاريس الثلاثاء مقاطعة بالاوان الفلبينية على شواطئ بحر الصين الجنوبي الذي تطالب بكين بجزء كبير منه. وستكون بذلك أكبر مسؤولة أميركية تزور المقاطعة.

وهيمنت القضايا الأمنية على جدول اعمال قمة أبيك، بين المخاوف من تجربة نووية لكوريا الشمالية، والتوتر المرتبط بالخلافات حول بحري الصين الشرقي والجنوب، والحرب في أوكرانيا.

وفي هذا الإطار، أكد قادة دول المنتدى في بيانهم الختامي السبت أن "معظمهم" يدينون هذه الحرب، مضيفين بذلك صوتهم إلى الضغط الدولي على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا.

وقال القادة الدول ال21 الأعضاء في المنتدى وبينها روسيا والصين إن "معظم الأعضاء دانوا بشدة الحرب في أوكرانيا وشددوا على أنها تسبب معاناة إنسانية هائلة وتؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف الحالية في الاقتصاد العالمي"، مكررين بذلك موقفا صدر في ختام قمة مجموعة العشرين قبل أيام.

وبإختتام قمة السبت، تنتهي سلسلة من النشاطات الدبلوماسية المكثفة في المنطقة، بعد قمتي رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في بنوم بنه ومجموعة العشرين في بالي.