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بريت ماكغورك (أ ب - أرشيفية)
بريت ماكغورك (أ ب - أرشيفية)

واشنطن: نبني نظاماً دفاعياً متكاملاً في الشرق الأوسط

دبي - العربية.نت
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في وقت تتصاعد التوترات مع إيران، أعلن مسؤول أميركي، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة تعمل على بناء بنية تحتية "متكاملة" للدفاع الجوي والبحري في الشرق الأوسط.

فقد صرح منسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك، في مؤتمر "حوار المنامة" السنوي في البحرين، أن بلاده تركّز على ردع "التهديدات الوشيكة" في المنطقة الاستراتيجية الغنية بموارد الطاقة.

قوة تقودها واشنطن في مياه الخليج تستعد لنشر 100 سفينة مسيرة   أميركا قوة تقودها واشنطن في مياه الخليج تستعد لنشر 100 سفينة مسيرة  

تهديدات إيرانية

وقال ماكغورك إن "الولايات المتحدة تعمل الآن بنشاط على بناء بنية دفاعية جوية وبحرية متكاملة في هذه المنطقة"، مضيفاً أنه "يتم الآن تنفيذ شيء تحدثنا عنه منذ فترة طويلة، من خلال الشراكات المبتكرة والتقنيات الجديدة".

كذلك أوضح أنّ القوات الأميركية "كشفت وردعت تهديدات وشيكة" من جانب إيران.

سفينة باسيفيك زيركون (أب)
سفينة باسيفيك زيركون (أب)

وأضاف أن "إيران كانت تستعد لشن هجوم على السعودية. ومن المرجح أن هذا الهجوم لم يحدث بسبب التعاون الأمني الوثيق بين السعودية والولايات المتحدة، وهو أمر متواصل".

انتشار 100 سفينة أميركية مسيرة

وكان قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل كوريلا أعلن خلال المؤتمر، السبت، أنّ قوة بحرية بقيادة الولايات المتحدة ستنشر أكثر من 100 سفينة مسيّرة عن بعد في مياه الخليج بحلول العام المقبل لدرء التهديدات البحرية.

من باب المندب (أرشيفية- رويترز)
من باب المندب (أرشيفية- رويترز)

كما وصف في الجلسة ذاتها، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال هولاتا، إيران بأنها "التهديد الأمني الأبرز لإسرائيل".

يذكر أن ذلك جاء بعدما حمّلت إسرائيل والولايات المتحدة إيران مسؤولية هجوم بطائرة مسيرة قبالة ساحل عُمان هذا الأسبوع أصاب ناقلة نفط تديرها شركة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي.

والهجوم هو الأحدث في سلسلة اضطرابات في مياه الخليج التي تعد طريقًا رئيسيًا لإمدادات الطاقة العالمية.

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