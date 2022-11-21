رسالة حب ورقص مع زوجته.. بايدن يحتفل بعيد ميلاده الـ80

على الرّغم من أنّها المرة الأولى في تاريخ الولايات المتّحدة التي يبلغ فيها رئيس في منصبه عامه الثمانين، إلا أنّ جو بايدن الذي يفكّر بالترشّح لولاية جديدة، لم يحِط هذه المناسبة الأحد بأيّ أجواء احتفالية.

There’s no one else I’d rather dance with than you.



Happy Birthday, Joe! I love you.💕 pic.twitter.com/7GmgE5vbqy — Jill Biden (@FLOTUS) November 20, 2022

صورتان ورسالة

واستغرق الأمر حتّى عصر الأحد لكي تنشر زوجته جيل بايدن على تويتر رسالة عاطفية أرفقتها بصورتين تجمعانهما وهما يرقصان سوياً.

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من جهتها، كتبت السيدة الأولى في تغريدتها "لا أريد أن أرقص مع أيّ شخص آخر. عيد ميلاد سعيد جو! أحبّك".

بخلاف هذه التغريدة لم يصدر عن البيت الأبيض أي بيان أو منشور بشأن عيد ميلاد الرئيس. ولم يتّضح كيف سيحتفل بايدن بعيد ميلاده أو ما إذا كان سيفعل ذلك أساساً.

احتفل بزفاف حفيدته

لكنّ بايدن احتفل السبت في البيت الأبيض بزفاف حفيدته ناومي، في حفل لم يسمح للصحافة بحضوره.

ولا يبدو بلوغ بايدن سنّ الثمانين أمراً غير مألوف في صفوف طبقة سياسية تندر فيها الوجوه الشابّة إلى حدّ يدفع بالكثيرين إلى تسميتها بسلطة المسنّين.

وعلى سبيل المثال تبلغ رئيسة مجلس النواب المنتهية ولايتها نانسي بيلوسي 82 عاماً، بينما يصغرها زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل بعامين فقط، في حين يحتفل زعيم الأكثرية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر قريباً بعيد ميلاده الـ72.

"قادر على القيام بواجباته"

والرئيس النحيف الذي لا يدخّن، لا يزال نشيطاً بدنياً كما أنه لم يواجه أيّ مشكلات صحيّة كبيرة منذ خضوعه لعملية بعد إصابته بتمدّد في الأوعية الدموية الدماغية هدّد حياته في العام 1988.

وقبل عام، وبعد فحص طبي مكثّف، قال الأطباء إنّ بايدن كان يعاني من عدد قليل من الأمراض البسيطة وخلصوا إلى أنه "قادر على القيام بواجباته".