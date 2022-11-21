ولاية نيويورك تصدر أول تراخيص لمنافذ بيع القنب

أصدرت نيويورك أول 36 ترخيصا لبيع القنب اليوم الاثنين، في خطوة كبيرة نحو إنشاء سوق قانوني- ومربح – لبيع القنب لأغراض ترفيهية.

التراخيص التي وافق عليها مجلس مراقبة القنب بالولاية هي الأولى من بين 175 ترخيصا تخطط الولاية لإصدارها، مع تخصيص العديد من تراخيص الجولة الأولى للمتقدمين ممن أدينوا في السابق في جرائم تتعلق ببيع الماريوانا.

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يشار إلى أن ثماني جماعات غير هادفة للربح كانت بين من نالوا التراخيص الستة والثلاثين اليوم الاثنين.

900 طلب ترخيص

ومن المتوقع أن تفتح بعض منافذ البيع من بين أكثر من تسعمائة طلب ترخيص، بحلول نهاية العام.

فيما خططت نيويورك أيضا لإنشاء صندوق بقيمة مائتي مليون دولار لمساعدة المتقدمين بطلبات مساعدة في معالجة ويلات الحرب على المخدرات، خاصة في المجتمعات الملونة.

إلى هذا، قالت تريمين رايت، رئيس مجلس مراقبة القنب” اليوم هو يوم تاريخي لصناعة القنب الناشئة في نيويورك.. مع منح أولى تراخيص منافذ بيع التجزئة لاستخدام البالغين، للشركات والمؤسسات غير الربحية المؤهلة، فقد تأكدنا من أن أولى المبيعات ستتم في المنافذ التي يديرها أولئك المتأثرون بالتطبيق الجائر لحظر القنب”.

نزاع حول التراخيص

وكان حكم قضائي صدر في وقت سابق من الشهر الجاري قد أخر إجازة المجلس لعدد من المنافذ في بعض أجزاء من الولاية وسط نزاع قانوني حول معايير الترخيص.

غير أن المسؤولين قالوا إنهم سيصدرون التراخيص المتبقية في أسرع وقت ممكن.

وكانت نيويورك قننت الاستخدام الترفيهي للماريوانا في مارس/آذار 2021 لكنها ما زالت في مرحلة منح التراخيص لبيعها.

كما طور مجلس إدارة القنب اللوائح المقترحة لبيع الماريوانا، مع التركيز على الصحة العامة وجودة المنتج وسلامته ومنع من تقل أعمارهم عن 21 عاما من شرائه.