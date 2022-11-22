هاريس: أميركا تدعم الفلبين بمواجهة الترهيب في بحر الصين الجنوبي

قالت نائبة الرئيس الأميركي كاملا هاريس اليوم الثلاثاء، إن واشنطن ستقف إلى جانب الفلبين في مواجهة الترهيب والممارسات القسرية في بحر الصين الجنوبي.

وقالت هاريس على متن سفينة لخفر السواحل الفلبينية أثناء زيارتها لجزيرة بالاوان في المياه المتنازع عليها رست في خليج بويرتو برنسيسا، إن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي الأوسع "لديهما مصلحة جذرية في مستقبل هذه المنطقة".

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وجاءت زيارة هاريس لجزيرة بالاوان في إطار جولة مدتها ثلاثة أيام في دولة من أقدم الحلفاء الأمنيين للولايات المتحدة في آسيا، والتي تقوم بدور محوري أيضا في المساعي الأمريكية للتصدي للسياسات الصينية المتشددة بشكل متزايد في بحر الصين الجنوبي وتايوان.

وقالت هاريس في كلمة "يجب أن ندافع عن مبادئ مثل احترام السيادة ووحدة الأراضي والتجارة المشروعة دون عوائق، والحل السلمي للنزاعات، وحرية الملاحة والطيران في أجواء بحر الصين الجنوبي، وأنحاء المحيطين الهندي والهادي".

وتقول بكين إنها صاحبة السيادة على بحر الصين الجنوبي بالكامل تقريبا، والذي يُعتقد أنه يحتوي على مخزونات ضخمة من النفط والغاز وتعبر من خلاله رحلات تجارية بتريليونات من الدولارات كل عام.

وقال الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس خلال محادثات ثنائية مع هاريس يوم الاثنين إن العلاقات القوية بين البلدين أصبحت أكثر أهمية نظرا لما أسماه "الاضطرابات" في المنطقة.

وتأتي الزيارة وسط توتر العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، وخاصة بشأن تايوان التي تتمتع بحكم ديمقراطي ولكن الصين تعتبرها جزءا من أراضيها.