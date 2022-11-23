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من موقع إطلاق النار في ولايو فيرجينيا الأميركية من 3
من موقع إطلاق النار في ولايو فيرجينيا الأميركية
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أميركا وبايدن

أميركا.. 10 قتلى على الأقل بإطلاق نار في سوبرماركت ومقتل المنفذ

لا تزال الشرطة تعمل على تمشيط المبنى، مشيرة إلى أن منفذ العملية هو عمل فردي، ومن المرجح أن يكون هذا الشخص قد قتل

العربية.نت، وكالات
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أفاد مسؤولون أميركيون بسقوط 10 قتلى على الأقل، جراء إطلاق نار في سوبرماركت "وولمارت" في ولاية فرجينيا الأميركية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وأعلنت مدينة تشيسابيك على "تويتر" أن "الشرطة تؤكد حصول حادث إطلاق نار مع وقوع قتلى في وولمارت على سامز سيركل"، مؤكدة "وفاة مطلق النار".

وفيما لا يزال من غير الواضح عدد الأشخاص الذين قُتلوا أو جُرحوا في إطلاق النار، الذي وقع عند الساعة 10:12 مساء بالتوقيت المحلي، ذكرت وسائل إعلام أن 10 أشخاص على الأقل قتلوا.

ولا تزال الشرطة تعمل على تمشيط المبنى، مشيرة إلى أن منفذ العملية هو عمل فردي، بحسب ما نشرت وسائل الإعلام الأميركية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن عدد القتلى والجرحى ما زال غير واضح، لكن ما لا يزيد عن عشرة أشخاص لقوا حتفهم.

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