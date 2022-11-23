أميركا.. 10 قتلى على الأقل بإطلاق نار في سوبرماركت ومقتل المنفذ

أفاد مسؤولون أميركيون بسقوط 10 قتلى على الأقل، جراء إطلاق نار في سوبرماركت "وولمارت" في ولاية فرجينيا الأميركية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وأعلنت مدينة تشيسابيك على "تويتر" أن "الشرطة تؤكد حصول حادث إطلاق نار مع وقوع قتلى في وولمارت على سامز سيركل"، مؤكدة "وفاة مطلق النار".

مادة اعلانية

#BREAKING Chesapeake police confirm they responded to the Sam’s Circle Walmart for an active shooter. Multiple people have died and multiple people are injured. @WAVY_News pic.twitter.com/wF6faU4swL — Michelle Wolf (@MichelleWolfTV) November 23, 2022

وفيما لا يزال من غير الواضح عدد الأشخاص الذين قُتلوا أو جُرحوا في إطلاق النار، الذي وقع عند الساعة 10:12 مساء بالتوقيت المحلي، ذكرت وسائل إعلام أن 10 أشخاص على الأقل قتلوا.

BREAKING🚨: A mass shooting has occurred at a Walmart in Chesapeake, Virginia. Video we've obtained from Walmart employees outside the store show multiple police cars arriving and also employees recounting what happened. pic.twitter.com/dB4X4ii9yE — Officer Lew (@officer_Lew) November 23, 2022

ولا تزال الشرطة تعمل على تمشيط المبنى، مشيرة إلى أن منفذ العملية هو عمل فردي، بحسب ما نشرت وسائل الإعلام الأميركية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن عدد القتلى والجرحى ما زال غير واضح، لكن ما لا يزيد عن عشرة أشخاص لقوا حتفهم.