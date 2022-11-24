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عشرات الوفيات والإصابات بإنفلونزا الطيور في الصين

إنفلونزا الطيور تقضي على 50.54 مليون طائر في أميركا

دبي - العربية.نت
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أظهرت بيانات لوزارة الزراعة الأميركية اليوم الخميس أن أنفلونزا الطيور قضت على 50.54 مليون طائر في الولايات المتحدة هذا العام مما يجعله أكثر موجات التفشي فتكا في تاريخ البلاد.

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ويمثل نفوق الدجاج والديك الرومي (الحبش) والطيور الأخرى أسوأ كارثة صحية للحيوانات في الولايات المتحدة حتى الآن لتتفوق على الرقم القياسي السابق البالغ 50.5 مليون من الطيور التي نفقت في تفشي إنفلونزا الطيور في عام 2015.

إعدام أسراب بالكامل

وتنفق الطيور غالبا بعد إصابتها بالعدوى. كما يتم إعدام أسراب بأكملها قد يزيد عددها على مليون طائر في مزارع دجاج إنتاج البيض للسيطرة على انتشار المرض بعد أن تظهر نتائج اختبار الطيور نتائج إيجابية.

أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الدواجن ولحوم الحبش إلى مستويات قياسية مما فاقم الأعباء الاقتصادية على المستهلكين الذين يواجهون تضخما شديدا.

46 ولاية

كما أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأميركية أن تفشي المرض في الولايات المتحدة الذي بدأ في فبراير أصاب الدواجن والطيور غير الداجنة عبر 46 ولاية.

وتنقل الطيور البرية مثل البط الفيروس المعروف باسم إنفلونزا الطيور، شديد العدوى، من خلال فضلاتها أو ريشها أو الاتصال المباشر بالدواجن.

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