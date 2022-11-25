"زملاؤه ضايقوه".. جديد مطلق النار في سوبر ماركت بفيرجينيا

ليل الثلاثاء قُتل 6 أشخاص جراء إطلاق النار في سوبرماركت وولمارت بولاية فيرجينيا الأميركية، حسب ما أعلنت البلدية، مشيرة إلى مقتل مطلق النار.

في الجديد كشف تقرير أن زملاء مطلق النار قد يكونوا دفعوه لارتكاب هذا الفعل بعد مضايقته بشأن تغيير في وضعه الوظيفي، وفق صحيفة "نيوزويك".

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وتم التعرف على Andre Bing البالغ 31 عاماً على أنه المسلح الذي قالت الشرطة وشهود عيان إنه فتح النار خلال اجتماع في غرفة الاستراحة بعد الساعة العاشرة مساء بقليل.

فيما أفادت وولمارت في بيان بأنه كان قائد فريق خلال فترة الليل وعمل في الشركة منذ عام 2010.

بيان على هاتفه

ورغم أن الشرطة لم تنشر بعد تفاصيل حول الدافع لإطلاق النار، ذكرت وسائل إعلام محلية أن المحققين عثروا على بيان على هاتف Bing المحمول، وصف كيف انزعج من التغيير الأخير في وضعه الوظيفي وتعرضه للمضايقات من قبل زملائه الموظفين.

بينما لم يكن من الواضح ما هو هذا التغيير.

لا درع أو سترة واقية

وقالت الشرطة في بيان صحافي الأربعاء إن Bing كان مسلحاً بمسدس واحد وعدة ذخيرة. كما كان يرتدي ملابس مدنية من دون أي نوع من الدروع أو سترة واقية من الرصاص.

كذلك أكدت أن المحققين "يعملون بنشاط لمعرفة المزيد عن خلفية المشتبه به وما قد يكون الدافع وراء إطلاق النار".

مشكلة كبيرة

يشار إلى أن العنف باستخدام السلاح يعد مشكلة كبيرة في الولايات المتحدة حيث حصلت أكثر من 600 عملية إطلاق نار جماعي من عام 2022 حتى الآن، بحسب موقع "أرشيف عنف الأسلحة".

وأعادت عمليات إطلاق النار الجماعية إثارة الجدل حول فرض قيود على استخدام الأسلحة، رغم إحراز تقدم ضئيل في الكونغرس بشأن دعوات الإصلاح.