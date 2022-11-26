رسالة منفذ مجزرة فرجينيا قبل انتحاره: تعرضت لمضايقات

نشرت سلطات ولاية فرجينيا الأميركية الجمعة "رسالة انتحار" يشتكي فيها مطلق النار الذي قتل ستة أشخاص في متجر وولمارت من تعرضه للمضايقة في العمل ويطلب المغفرة من الله.

فبعد إطلاقه النار الثلاثاء، انتحر أندري بينغ (31 عاما) الذي كان مديرا للمناوبة الليلية في أحد متاجر وولمارت في تشيسابيك بولاية فرجينيا.

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إلى هذا، نفذ بينغ هجوما قبل يومين من عطلة عيد الشكر وفي أعقاب إطلاق نار آخر في عطلة نهاية الأسبوع في ملهى ليلي في كولورادو أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.

رسالة انتحار

وأصدرت السلطات في تشيسابيك التي تبعد 240 كيلومترا جنوب شرق العاصمة واشنطن، الجمعة رسالة عنوانها "رسالة انتحار" قالت إنها عثرت عليها على هاتف بينغ.

"آسف"

ويرد فيها "آسف يا إلهي لقد خذلتك، لم يكن هذا خطأك بل خطئي.. لقد تعرضت لمضايقات من بلهاء ذكاؤهم ضعيف ويفتقرون للحكمة".

كما جاء في الرسالة "كنتُ مذنبا بنفس القدر وخذلت فريقي في الإدارة وكل من أحبني من خلال إقناعهم بأنني طبيعي".

ويعتذر بينغ عن أفعاله قائلا "آسف للجميع ولكني لم أخطط لذلك. أؤكد أن الأمور وقعت كما لو كان الشيطان يقودني".

ويتابع "أتمنى لو كان بإمكاني أن أنقذ الجميع من نفسي. ليغفر لي الله ما أنا مقدم عليه".

اشترى المسدس في نفس اليوم

من جهتها، أكدت سلطات مدينة تشيسابيك الجمعة أن أندري بينغ اشترى في يوم الهجوم بشكل قانوني المسدس من عيار تسعة مليمترات المستخدم في إطلاق النار.

ولقي ستة أشخاص حتفهم وأصيب أربعة عندما دخل بينغ غرفة استراحة للموظفين نحو الساعة العاشرة مساء وفتح النار، وفق ما ذكرت الشرطة.

600 عملية إطلاق نار

يشار إلى أن هذا ثاني حادث إطلاق نار جماعي في ولاية فرجينيا هذا الشهر بعد مقتل ثلاثة من لاعبي كرة القدم في جامعة فرجينيا بالرصاص وإصابة طالبين آخرين على يد زميل لهم بعد رحلة مدرسية في 13 تشرين الثاني/نوفمبر.

وحتى الآن في عام 2022، رصد موقع "غان فايلنس آركايف" المتخصص في إحصاء حوادث العنف بإطلاق النار أكثر من 600 عملية إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة، وهي كل حادثة يقتل فيها أربعة أشخاص أو أكثر بدون احتساب مطلق النار.