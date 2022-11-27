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An image of Elon Musk is seen on a smartphone placed on printed Twitter logos in this picture illustration taken April 28, 2022. (File Photo: Reuters)
تعبيرية
تويتر

ماسك يحذر آبل وأندرويد من حظر تويتر.. سأصنع هاتفا ذكيا جديدا

رجل الأعمال عبر عن أمله في ألا تصل الأمور إلى هذا الحد

بندر الدوشي - واشنطن
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قال رجل الأعمال ومالك "تويتر" إنه سيصنع هاتفا ذكيا خاصا إذا قامت "غوغل" و "أبل" بحظر "تويتر" من متاجر التطبيقات الخاصة بهما. وقال ماسك في تغريدة رداً على المذيعة المحافظة ليز ويلر إنه يأمل ألا يصل الموقف إلى ذلك الحد، لكنه سيتخذ هذا القرار إذا لزم الأمر. وقال "آمل بالتأكيد ألا يصل الأمر إلى هذا الحد، ولكن نعم، إذا لم يكن هناك خيار آخر، سأقوم بعمل هاتف بديل".

واقترحت ويلر الفكرة أولاً، قائلة إن نصف البلاد "سيتخلى بسعادة عن التطفل والتحيز الذي تقوم به آيفون وإندرويد". وغردت قائلة "الرجل يصنع صواريخ للمريخ، وسيكون الهاتف الذكي الصغير سهلاً ، أليس كذلك؟"

وأعرب ماسك، الذي أطلق على نفسه بأنه "المطلق" لحرية التعبير، عن معارضته العامة للحظر غير المحدود لحسابات "تويتر" ورفع مؤخرًا الحظر المفروض على الرئيس السابق دونالد والنائبة الجمهورية مارغوري تايلور غرين.

وهرب العديد من المعلنين من "تويتر" منذ إتمام صفقة ماسك للاستحواذ على النظام الأساسي الشهر الماضي. وخفض ماسك ما يقرب من نصف الموظفين بحجة أن الشركة مسرفة بالأموال.

وظهرت مخاوف أيضًا بشأن الافتقار إلى الإشراف على المحتوى وإعادة المستخدمين المحظورين على المنصة منذ استيلاء ماسك على المنصة. وانتشرت فيض من المنشورات العنصرية والمعادية للسامية على المنصة بعد استحواذ ماسك.

وأطلق الملياردير أيضًا اشتراكًا مدفوعًا للتوثيق، حيث يتعين على المستخدمين الدفع شهريًا لعلامة التوثيق الزرقاء ومع ذلك، نشأت المشاكل عندما انتحل عدد من المستخدمين شخصيات بارزة على المنصة و تم تعليق البرنامج نتيجة لذلك.

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ونشر ماسك استطلاعًا على "تويتر" يوم الأربعاء لسؤال المستخدمين عما إذا كانوا يعتقدون أن النظام الأساسي يجب أن يقدم العفو عن الحسابات المعلقة طالما أنهم لم يخالفوا أي قانون.

وأعاد ماسك حساب ترمب الأسبوع الماضي بعد أن أشارت أغلبية ضئيلة من المستخدمين في استطلاع آخر إلى أنهم يؤيدون إنهاء تعليق الرئيس السابق.

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