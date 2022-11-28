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U.S. special envoy for Yemen Tim Lenderking, attends an interview with Reuters in Amman, Jordan April 2, 2022. Picture taken April 2, 2022. REUTERS/Jehad Shelbak
المبعوث الأميركي الخاص تيم ليندركينغ
اليمن والحوثي

أميركا: على الحوثيين وقف هجماتهم على الموانئ النفطية

المبعوث الأميركي الخاص لليمن تيم ليندركينغ يزور السعودية وسلطنة عمان هذا الأسبوع

العربية.نت
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قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، اليوم الاثنين، إن المبعوث الأميركي الخاص تيم ليندركينغ سيتوجه إلى السعودية وسلطنة عمان هذا الأسبوع لدعم جهود السلام في اليمن.

هذا ودعت وزارة الخارجية الأميركية في بيان اليوم، ميليشيا الحوثي إلى الوقف الفوري لهجماتها على الموانئ اليمنية التي قالت إنها تعطل تدفق الموارد وتزيد من المعاناة في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف البيان أن الخارجية تدعو الحوثيين لاغتنام فرصة السلام والتعاون مع الأمم المتحدة وقبول أن السبيل الوحيد لحل الأزمة هو من خلال "تسوية سياسية تفاوضية وشاملة بقيادة يمنية".

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وجاء في البيان: "في هذه اللحظة الحرجة، نذكر الحوثيين بأن اليمنيين يطالبون بالسلام وليس بالعودة إلى الحرب. وتحقيقاً لهذه الغاية، ندعو الحوثيين إلى الوقف الفوري لهجماتهم على الموانئ اليمنية التي تعطل تدفق الإمدادات التي تشتد الحاجة إليها، وتفاقم المعاناة في جميع أنحاء اليمن".

يأتي هذا بينما هاجمت مسيرات حوثية ميناء الضبة النفطي في حضرموت (شرق اليمن) الأسبوع الماضي، وذلك بعد نحو شهر من هجوم آخر طال نفس الميناء.

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