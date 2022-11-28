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United States of America and Russia Nuclear deal, threat, agreement, tensions concept Flags of USA, Russia and radiation symbol together stock illustration
(تعبيرية)
روسيا و بوتين

روسيا تؤجّل المحادثات النووية المقررة مع واشنطن في القاهرة

كان من المقرر أن يلتقي مسؤولون من البلدين في العاصمة المصرية من 29 نوفمبر وحتى السادس من ديسمبر لمناقشة استئناف عمليات تفتيش بموجب معاهدة نيو ستارت للحد من انتشار الأسلحة النووية

العربية.نت
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قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، إن المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن نزع السلاح النووي التي كان من المقرر عقدها هذا الأسبوع بالقاهرة قد تأجلت.

وكانت صحيفة "كوميرسانت" الروسية قد نقلت في وقت سابق من اليوم عن السفارة الأميركية قولها إن روسيا أجلت من جانب واحد محادثات نزع السلاح النووي مع مسؤولين أميركيين.

وكان من المقرر أن يلتقي مسؤولون من البلدين في العاصمة المصرية من 29 نوفمبر وحتى السادس من ديسمبر لمناقشة استئناف عمليات تفتيش بموجب معاهدة نيو ستارت للحد من انتشار الأسلحة النووية، التي عُلقت في مارس 2020 بسبب جائحة كورونا.

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وقالت وزارة الخارجية الروسية: "لن تقام الجلسة المخطط لها في وقت سابق للجنة الاستشارية الثنائية بموجب معاهدة نيو ستارت بين الولايات المتحدة وروسيا (من 29 نوفمبر وحتى السادس من ديسمبر) في هذه المواعيد. وأُجلت الفعالية إلى موعد لاحق".

ولم تقدم الوزارة أسبابا على الرغم من أن صحيفة "كوميرسانت" ذكرت نقلاً عن السفارة الأميركية أن القرار كان قرار روسيا وحدها.

وقلل نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، من التوقعات بحدوث انفراجة على الرغم من أن المحادثات كانت علامة على أن الجانبين يرغبان على الأقل في استمرار الحوار، في وقت بلغت فيه العلاقات أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة.

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