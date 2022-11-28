اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الصين وأميركا (صورة تعبيرية)
تعبيرية
أميركا و الصين

مسؤولة أميركية: الصين تشكل تهديدا في سباق الفضاء العسكري

نينا أرماغنو ترجح أن يتمكن الصينيون من اللحاق بالأميركيين والتفوق عليهم

سيدني - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت رئيسة قوة الفضاء بالجيش الأميركي اليوم الاثنين إن التقدم السريع في القدرات العسكرية الصينية يشكل مخاطر متزايدة على التفوق الأميركي في الفضاء الخارجي.

وقالت نينا أرماغنو رئيسة هيئة أركان القوة الفضائية الأميركية إن بكين أحرزت تقدما كبيرا في تطوير تكنولوجيا الفضاء العسكرية بما في ذلك في مجالات مثل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية التي يمكن إعادة استخدامها والتي تسمح للدول بتوسيع نطاق برامجها الفضائية بسرعة.

وأضافت في فعالية بسيدني نظمها معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي البحثي الذي تموله جزئيا الحكومتان الأميركية والأسترالية "أعتقد أنه من الممكن تماما أن يتمكنوا من اللحاق بنا والتفوق علينا بالتأكيد. "التقدم الذي أحرزوه كان مذهلا وسريعا".

خلال ساعات.. الصين تطلق مركبة الفضاء المأهولة "شنزهو 15" علم خلال ساعات.. الصين تطلق مركبة الفضاء المأهولة "شنزهو 15"

وأحرزت بكين تقدما كبيرا في سباق الفضاء في السنوات الأخيرة مما أثار قلق واشنطن ودول غربية أخرى على الرغم من تراجعها تاريخيا في سباق الفضاء الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة وروسيا.

وشبه يي بيجيان رئيس البرنامج الصيني لاستكشاف القمر، القمر والمريخ بالجزر المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي التي تطالب بكين بالسيادة عليها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
برد الشتاء يزيد معاناة 4 ملايين نازح في اليمن برد الشتاء يزيد معاناة 4 ملايين نازح في اليمن
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط