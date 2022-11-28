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غرينر
غرينر

أميركا وروسيا تبحثان إطلاق سراح لاعبة كرة السلة غرينر

دبلوماسية أميركية: الولايات المتحدة قدمت اقتراحا جادا لدراسته، لكنها لم تتلق "ردا جادا" من موسكو

موسكو - رويترز
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ذكرت وكالة أنباء ريا نوفوستي، الاثنين، نقلاً عن دبلوماسية أميركية كبيرة، أن الولايات المتحدة وروسيا تبحثان إطلاق سراح نجمة كرة السلة الأميركية بريتني غرينر، وجندي مشاة البحرية السابق بول ويلان عبر قنوات خاصة.

ونقلت الوكالة عن إليزابيث رود القائمة بالأعمال في السفارة الأميركية بروسيا أن الولايات المتحدة قدمت اقتراحا جادا لدراسته، لكنها لم تتلق "ردا جادا" من موسكو.

ويبحث البلدان صفقة قد تسمح بعودة غرينر، التي قضت محكمة روسية بحبسها 9 سنوات بتهم تتعلق بالمخدرات، إلى الولايات المتحدة مقابل الإفراج عن مهرب الأسلحة الروسي المدان فيكتور بوت.

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ودِينت غرينر اللاعبة، الفائزة بميداليتين ذهبيتين أولمبيتين، بتهمتي حيازة وتهريب مخدرات، بسبب إحضارها خراطيش محشوة بالقنب إلى روسيا.

ورفضت محكمة روسية نهاية أكتوبر الماضي استئنافا تقدمت به ضد الحكم بسجنها 9 سنوات.

وبعد صدور الحكم، أفاد دبلوماسيون أميركيون أنهم تمكنوا من زيارة اللاعبة في السجن وأكدوا أنها في حالة جيدة.

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