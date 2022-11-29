بلينكن: فرضنا عقوبات غير مسبوقة ضد موسكو.. وسنغلب إيران
أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، أن دول حلف الناتو متحدة في مواجهة الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، مشيرا إلى "نجاح واشنطن في تضييق مصادر التمويل لروسيا".
وأضاف خلال كلمته على هامش اجتماع وزراء خارجية الناتو في بوخارست، أن الولايات المتحدة والدول الغربية فرضت عقوبات غير مسبوقة على موسكو "وستواصل الضغط على الاقتصاد الروسي".
كما شدد على أن بلاده تساعد كييف في التصدي لاستهداف القوات الروسية للبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.
البحر الأسود ساحة حرب
إلى ذلك، أشار إلى أن الولايات المتحدة تواصل تقديم الدعم العسكري للقوات الأوكرانية، متهماً في الوقت عينه روسيا بتحويل البحر الأسود إلى ساحة حرب.
كما حمل موسكو مسؤولية التسبب في أسوأ أزمة غذاء دولية.
"سنفوز على إيران"
أما في رده على سؤال حول توقعه لنتيجة المباراة المرتقبة في وقت لاحق اليوم بين المنتخبين الأميركي والإيراني في كأس العالم، فأعرب بلينكن عن ثقته في قدرة منتخب بلاده على هزيمة المنتخب الإيراني.
يذكر أن اجتماع بوخارست اليوم وغداً يأتي لبحث مسألة دعم قطاع الطاقة على الأراضي الأوكرانية، بعد أن تدمر بشكل كبير جراء الضربات الروسية المكثفة.
فمنذ أكتوبر الماضي (2022) اعتمدت موسكو استراتيجية جديدة في ضرباتها تركزت على البنى التحتية ومواقع الطاقة، لاسيما بعد الانتكاسات التي واجهتها في الشرق والجنوب الأوكراني، من ضمنها انسحاب قواتها من خيرسون، فضلاً عن الضربات التي تلقتها في شبه جزيرة القرم التي ضمتها إلى أراضيها عام 2014.
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