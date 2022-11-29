بلينكن: واثقون من الفوز على إيران في كأس العالم

توقع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، فوز منتخب بلاده على المنتخب الإيراني في المباراة المرتقبة اليوم في كأس العالم، مؤكدا أنها "ستكون تنافسية للغاية"، لكنه طالب بألا تأخذ أبعادا سياسية.

مباراة تنافسية

وقال في مؤتمر صحافي مع نظيره الروماني، ردا على سؤال بخصوص المباراة والرابط الجيوسياسي "بالنسبة لكرة القدم، لنترك الرياضيين يلعبون ويقومون بما عليهم، أعتقد أنها ستكون مباراة تنافسية جدا بين الولايات المتحدة وإيران".

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كما أضاف: "لا أعتقد أن هناك أي مضامين جيوسياسية تتعلق بهذه المباراة، بل يجب أن نكون جاهزين، فهي مباراة كرة قدم وتتحدث عن نفسها".

فيما أكد أنه سيشاهد المباراة الليلة، بعد أن حضر مباراة المنتخب الأميركي مع نظيره الويلزي في الدوحة بافتتاح مباريات الولايات المتحدة في المجموعة الثانية بالمونديال.

واثقون من الأداء

وقال: "لدي الثقة في أن لديهم القدرة على تقديم أداء جيد على أرضية الملعب".

وفي لقاء مشحون سياسيا، يواجه منتخب إيران نظيره الأميركي في مباراته الأخيرة في المجموعة الثانية الثلاثاء، وسيؤدي فوزه إلى ترشحه لدور الـ16 في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر.

يشار إلى أنه حين التقى منتخبا إيران والولايات المتحدة في كأس العالم 1998، سلم اللاعبون الإيرانيون نظراءهم الأميركيين ورودا بيضاء ترمز للسلام.