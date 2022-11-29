واشنطن: روسيا تعتمد قصف أوكرانيا جواً لتعثر حملتها البرية

كشف مسؤولون دفاعيون وعسكريون أميركيون، الثلاثاء، أن القوات الروسية تعتمد كثيرا على القصف الجوي والصواريخ والمسيرات لأنها تعاني في إدارة حملتها البرية على الجارة الغربية.

وقالوا في تصريحات للصحافيين "الأولوية الآن لمساعدة أوكرانيا في مواجهة الهجمات الروسية الصاروخية وبالمسيرات"، وفق ما نقله مراسل "العربية" في واشنطن.

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كما أكدوا أن ايران تتابع مساعدة روسيا، مشيرين إلى أن المستشارين الإيرانيين موجودون على الأرض ويساعدون الروس.

19 مليار دولار

إلى ذلك، أشار المسؤولون الأميركيون إلى أن كل أنواع الدفاعات الجوية ممكن إرسالها إلى أوكرانيا (بما في ذلك منظومات الباتريوت)، وقالوا إن الولايات المتحدة قدّمت منظومات افنجير AVENGER لمواجهة المسيرات والمروحيات تحديدا، مشيرين إلى أن قيمة المساعدات الأميركية وصلت إلى 19 مليارا.

تزامناً، أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، تقديم 53 مليون دولار لدعم شراء معدات لشبكة الكهرباء الأوكرانية لمساعدة كييف في محاربة الهجمات الروسية التي تستهدف بنيتها التحتية للطاقة التي تحرم الملايين من الإضاءة والتدفئة.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان "سيتم تسليم هذه المعدات سريعا إلى أوكرانيا على أساس طارئ لمساعدة الأوكرانيين على المثابرة خلال فصل الشتاء"، مضيفة أن الحزمة ستتضمن محولات توزيع وقواطع دوائر ومانعات الصواعق من بين معدات أخرى.

وتشن روسيا هجمات ضخمة على البنية التحتية للكهرباء والتدفئة في أوكرانيا أسبوعيا تقريبا منذ أكتوبر تشرين الأول، وتقول كييف وحلفاؤها إنها حملة متعمدة لإلحاق الضرر بالمدنيين.