السيناتور الجمهوري ماكونيل يهاجم ترمب: لا ينفع رئيساً

انتقد زعيم الأقلية الجمهوري في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، يوم الثلاثاء، العشاء الأخير الذي أقامه الرئيس السابق دونالد ترمب مع أحد القوميين البيض، قائلاً إن أي شخص يلتقي مع أشخاص يعادون السامية أو المتعصبين للبيض "من غير المرجح أن يتم انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة على الإطلاق".

وقال ماكونيل خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي في الكابيتول هيل "ليس هناك مكان في الحزب الجمهوري لمعاداة السامية أوالتفوق الأبيض".

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اللقاء الأزمة

تأتي تصريحات ماكونيل بعد أيام من لقاء الرئيس السابق، مع القومي الأبيض، نيك فوينتيس، ومغني الراب يي، المعروف سابقًا باسم كاني ويست، في منتجعه في مارالاغو.

وأثار اجتماع ترمب مع فوينتيس ويي انتقادات من بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين هذا الأسبوع، في حين رفض مشرعون آخرون التعليق على الأمر.

تبدلت العلاقات

وكان ماكونيل أحد أقوى حلفاء ترمب خلال فترة الرئاسة الوحيدة للرئيس السابق، لكن علاقتهما أصبحت متجمدة في أعقاب مزاعم ترمب عن تزوير الانتخابات في انتخابات 2020.

ودان ماكونيل، الذي لم يصوت لإدانة ترمب خلال محاكمة عزله الثانية بتهمة التحريض على التمرد، الرئيس السابق ووصفه بأنه "مسؤول عمليًا وأخلاقيًا عن إثارة الأحداث" في يوم أحداث الشغب في الكابيتول في 6 يناير.