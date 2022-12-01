بيونغ يانغ ترفض الحوار.. والإدارة الأميركية تدرس خيارات بديلة

قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأميركي، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تقوم بتجهيز جولة جديدة من العقوبات على كوريا الشمالية، بينما تمضي بيونغ يانغ قدما في تطوير الصواريخ المحظورة وتلمح باحتمال إجراء اختبار نووي جديد.

وتتزامن هذه التصريحات مع دعوة الزعيم الكوري الشمالي، كيم يونغ أون، إلى عقد مؤتمر سياسي كبير قبل نهاية العام، حيث من المتوقع أن يتحدث فيه عن علاقاته المتوترة بشكل متزايد مع واشنطن وسيول بشأن توسيع برامجه النووية والصاروخية.

مادة اعلانية

وخلال مؤتمر صحافي في سيول نظمه مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا ومجموعة يونغ أنغ الإعلامية الكورية الجنوبية، سوليفان "لدينا مجموعة جديدة من الإجراءات العقابية في الطريق بينما نتحدث".

ولم يدلِ سوليفان، الذي كان يتحدث عبر دائرة تلفزيونية، بتفاصيل، لكنه قال إن واشنطن ملتزمة باستخدام الضغط والدبلوماسية من أجل حث كوريا الشمالية على التخلي عن ترسانتها النووية.

ورفضت كوريا الشمالية جهود الولايات المتحدة للدخول في حوار لحل القضايا الثنائية بشأن برنامج الأسلحة النووية لبيونغ يانغ بحسب ما أعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض.



وأضاف سوليفان أن واشنطن مستعدة لاستكشاف خطوات عملية لزيادة الأمن الإقليمي ومعالجةِ مصالح كلا الجانبين في حال اختارت بيونغ يانغ مسارا مختلفا، وفق قوله.

واستهدفت آخر جولة من العقوبات الأميركية في أكتوبر/ تشرين الأول شركتين مسجلتين في سنغافورة وشركة مسجلة في جزر مارشال قالت واشنطن إنها تدعم برامج الأسلحة الخاصة ببيونغ يانغ وجيشها.

كيم يبحث في مؤتمر علاقاته المتوترة مع واشنطن وسيول

وفي السياق، ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية يوم الخميس أن كيم ترأس اجتماعا للمكتب السياسي لحزب العمال الحاكم، حيث استعرض الأعضاء تنفيذ سياسات الدولة في عام 2022 وقرروا عقد اجتماع عام أكبر للجنة المركزية للحزب في وقت غير محدد في أواخر ديسمبر/ كانون الأول.

واستخدم كيم في السنوات الأخيرة المؤتمرات السياسية في أواخر ديسمبر/ كانون الأول أو أوائل يناير/ كانون الثاني لمراجعة شؤون الدولة والكشف عن أهم أهدافه في الاقتصاد والسياسة الخارجية وتطوير الأسلحة. من المحتمل أن هذه الاجتماعات تحل محل وظيفة خطابات كيم في يوم رأس السنة الجديدة، والتي غاب عنها منذ عام 2020 بعد استخدامها لسنوات لإصدار إعلانات رئيسية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية إن كيم أصر، خلال اجتماع يوم الأربعاء في العاصمة بيونغ يانغ، على أن البلاد تغلبت هذا العام على "محنة غير مسبوقة" في كل من الظروف الداخلية والخارجية لتحقيق تقدم في التنمية الوطنية ورفع "مكانة وشرف" البلاد.

وكثفت كوريا الشمالية تجاربها الصاروخية إلى وتيرة قياسية هذا العام، مستغلة الانقسام في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي تفاقم بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، لتسريع تطوير الأسلحة وزيادة الضغط على واشنطن وسول.

لكن كيم كان يكافح أيضا لتحسين الاقتصاد المختل وظيفياً والعقوبات الشديدة التي تفاقمت بسبب إغلاق الحدود الوبائي في السنوات الأخيرة، وهي مشكلة قد يعالجها أيضًا خلال اجتماع نهاية العام.

ولم تتضمن تقارير وسائل الإعلام الحكومية حول تعليقات كيم خلال اجتماع المكتب السياسي يوم الأربعاء تفاصيل محددة لما سيتم مناقشته في الجلسة العامة للحزب. كما أنها لم تذكر أي ملاحظات انتقادية تجاه واشنطن أو سيول.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية إن كيم وصف عام 2023 بأنه عام حاسم لتحقيق الأهداف المحددة في خطة مدتها خمس سنوات تم وضعها خلال مؤتمر للحزب الحاكم في يناير/ كانون ثان 2021، حيث تعهد بتجديد اقتصاده وتعزيز رادعه النووي في مواجهة العقوبات والضغط اللذين تقودهما الولايات المتحدة.

وخلال ذلك المؤتمر، أصدر كيم قائمة طويلة من الأسلحة المتطورة التي يرغب فيها، بما في ذلك الصواريخ الباليستية الأكثر قوة العابرة للقارات، والأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، والغواصات التي تعمل بالطاقة النووية، والأقمار الصناعية للتجسس، والأسلحة النووية التكتيكية.