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وزارة الخزانة الأميركية (أرشيفية من رويترز)
وزارة الخزانة الأميركية

عقوبات أميركية جديدة مرتبطة بحزب الله اللبناني

العربية.نت، وكالات
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فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات إضافية مرتبطة بحزب الله اللبناني.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية على موقعها الإلكتروني، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات إضافية مرتبطة بجماعة حزب الله.

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وأضافت، أن العقوبات الجديدة المتعلقة بحزب الله استهدفت شخصًا شارك في تسهيل شراء أسلحة للمليشيا اللبنانية.

وتابعت، أن الأشخاص المفروض ضدهم عقوبات قدموا الدعم لتطوير أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية.

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