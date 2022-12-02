عقوبات أميركية جديدة مرتبطة بحزب الله اللبناني

وضع القراءة
100% حجم الخط
فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات إضافية مرتبطة بحزب الله اللبناني.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية على موقعها الإلكتروني، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات إضافية مرتبطة بجماعة حزب الله.
مادة اعلانية
وأضافت، أن العقوبات الجديدة المتعلقة بحزب الله استهدفت شخصًا شارك في تسهيل شراء أسلحة للمليشيا اللبنانية.
وتابعت، أن الأشخاص المفروض ضدهم عقوبات قدموا الدعم لتطوير أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية.
اقرأ أيضاً
-
بالوثائق.. تفاصيل خطط طهران لاغتيال مسؤولين غربيين ومعارضين إيرانيينكشفت صحيفة واشنطن بوست الأميركية بالوثائق تفاصيل خطط للنظام الإيراني لاغتيال مسؤولين غربيين ومعارضين إيرانيين وذلك بعد حملة القمع الداخلية ضد ... إيران
-
فيديو جديد عن الظاهرة الغريبة المرعبة.. بط يسير في دوائرمازالت الظاهرة المرعبة لسير الحيوانات في دوائر مستمره حيث تداولت مواقع عالمية فيديو جديد لتكرارها بين الحيونات والطيور حيث يرصد هذه المرة من قبل ... الأخيرة
-
بايدن: "مستعد للتحدث" إلى بوتين في هذه الحالة فقطأبدى الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، استعداده للتحدث إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين «إذا كان يبحث عن وسيلة لإنهاء الحرب» في أوكرانيا مشددا ... العرب والعالم
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية