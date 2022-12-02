عقوبات أميركية جديدة مرتبطة بحزب الله اللبناني

فيديو جديد عن الظاهرة الغريبة المرعبة.. بط يسير في دوائر

مازالت الظاهرة المرعبة لسير الحيوانات في دوائر مستمره حيث تداولت مواقع عالمية فيديو جديد لتكرارها بين الحيونات والطيور حيث يرصد هذه المرة من قبل ...