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أميركا وبايدن

الديمقراطيون يفوزون بمقعد إضافي بمجلس الشيوخ الأميركي

هذا الفوز لا يغيّر ميزان القوى في الكونغرس.. والانتصار يعزّز الأغلبية الضئيلة للغاية التي يتمتّع بها الديمقراطيون في مجلس الشيوخ

العربية.نت، فرانس برس
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فاز حزب الرئيس الأميركي جو بايدن بمقعد إضافي في مجلس الشيوخ، الأربعاء، بعدما تمكّن السيناتور الديمقراطي، رافائيل وارنوك، من الاحتفاظ بمقعده عن ولاية جورجيا، وفقاً لتقديرات وسائل إعلام.

وفاز السيناتور المنتهية ولايته على المرشّح الجمهوري هيرشل ووكر المدعوم من الرئيس السابق دونالد ترمب. ويعزّز هذا الانتصار الأغلبية الضئيلة للغاية التي يتمتّع بها الديمقراطيون في مجلس الشيوخ، ممّا سيسمح للرئيس بقدر أكبر من التأثير في اللجان البرلمانية الأساسية.

السيناتور الديمقراطي رافائيل وارنوك
السيناتور الديمقراطي رافائيل وارنوك

وكان المرشّحان تواجها في انتخابات منتصف الولاية التي جرت في نوفمبر، لكنّ أيّاً منهما لم يتمكن من حسم النتيجة من الدورة الأولى فكانت هذه الدورة الثانية بينهما. وتسدل هذه الانتخابات الستارة على انتخابات منتصف الولاية الرئاسية.

كذلك فإنّ هذا الفوز سيحدّ بشكل كبير من تأثير سيناتور ديمقراطي معتدل عمل على إحباط العديد من المشاريع الكبرى لإدارة بايدن.

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لكنّ هذا الفوز لا يغيّر ميزان القوى في الكونغرس، حيث تمكّن الديمقراطيون من الحفاظ على أغلبيتهم في مجلس الشيوخ والتي خسروها في مجلس النواب لمصلحة الجمهوريين الذين كانوا مع ذلك يأملون بتحقيق فوز أكبر بكثير من ذلك الذي حققوه في النهاية.

وولاية جورجيا المحسوبة تاريخياً للجمهوريين، فاجأت أميركا بتفضيلها جو بايدن على دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية في 2020 قبل أن تنتخب ديمقراطيَّين عضوين في مجلس الشيوخ بعد ذلك بشهرين.

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