كيربي: أميركا لم تشهد نقل صواريخ باليستية إيرانية إلى روسيا

قال البيت الأبيض اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة لم تر أي أدلة على أن إيران نقلت صواريخ باليستية إلى روسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا. وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، للصحفيين إن الولايات المتحدة تشهد استمرار تقديم طائرات مسيرة إيرانية إلى روسيا.

وقال كيربي عن روسيا: "نعلم أن القاعدة الصناعية الدفاعية لديهم تخضع للضرائب. ونعلم أنهم يواجهون متاعب في مواكبة تلك الوتيرة. ونعلم أنه (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) يواجه متاعب فيما يتعلق بنقص الذخيرة دقيقة التوجيه على وجه التحديد".

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واشنطن تعارض عملا عسكريا بسوريا

وفي سياق آخر، قال كيربي اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة كانت واضحة مع تركيا بشأن مخاطر عملياتها العسكرية في شمال غرب سوريا، حتى في الوقت الذي تدعم فيه واشنطن حق أنقرة في الدفاع عن نفسها.

وقال كيربي للصحفيين: "لا نريد أن نرى عمليات عسكرية تُجرى في شمال غرب سوريا، والتي ستعرض المدنيين لخطر أكبر مما هم عليه بالفعل وتهدد جنودنا وأفرادنا في سوريا وكذلك مهمتنا في مكافحة تنظيم داعش".

وكثفت تركيا من قصفها وضرباتها الجوية على شمال سوريا في الأسابيع الأخيرة وتستعد لغزو بري ضد المقاتلين الأكراد السوريين الذين تصفهم بأنهم إرهابيون لكنهم يشكلون الجزء الأكبر من قوات سوريا الديمقراطية.

وكان المبعوث الأميركي لشؤون شمال شرقي سوريا، نيكولاس غرينغر، حذر أمس الثلاثاء من مغبة أي هجوم عسكري تركي على شمال شرقي سوريا، قائلا إن واشنطن لم تمنح أنقرة الضوء الأخضر لذلك.

وقال نيكولاس غرينغر، في تصريح لـ "كوردستان 24" الثلاثاء: "نعارض النشاطات العسكرية التركية ونرفض زعزعة الاستقرار في غرب كوردستان".

وأضاف أن أي هجوم عسكري تركي على المنطقة من شأنه أن يزعزع استقرار المنطقة وينعكس سلبًا على جهود مكافحة تنظيم "داعش".

وتابع نيكولاس غرينغر قائلا: "على أهالي شمال شرقي سوريا أن يقرروا مصيرهم بأنفسهم".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لم تعط تركيا الضوء الأخضر لشن أي عملية عسكرية في سوريا، كما لفت إلى أن بلاده تسعى لتوفير أرضية للحوار الكردي – الكردي.