مفاجأة.. العثور على وثائق سرية جديدة في أحد عقارات ترمب

استأجر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أشخاصًا لتفتيش أربع عقارات بعد توجيهه من قاضٍ فيدرالي للبحث بجدية أكبر عن أي مواد سرية لا تزال في حوزته ، ووجدوا وثيقتين على الأقل بعلامات سرية داخل صندوق مغلق في أحد المواقع بحسب شخص مطلع على الأمر.

واكتشف فريق البحث التابع للرئيس ترامب الوثائق في موقع تخزين تديره الحكومة الفيدرالية في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا ، على حد قول الشخص ، مما دفع محاميه إلى إخطار وزارة العدل بشأنها.

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وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في أكتوبر أن مسؤولي وزارة العدل أبلغوا محامي الرئيس السابق أنهم يعتقدون أنه ربما يكون لديه المزيد من المواد السرية التي لم تتم إعادتها ردًا على أمر استدعاء صدر في مايو.

وبحث مكتب التحقيقات الفدرالي في منزل للرئيس السابق ترامب في فلوريدا ، في أغسطس عن وثائق سرية إضافية وسجلات رئاسية أخرى.

وقال أشخاص مقربون من ترامب في وقت سابق يوم الأربعاء إنه لم يتم العثور على أي مواد سرية أثناء عمليات التفتيش وهو ادعاء ثبت لاحقًا أنه غير صحيح.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست تحديد موقع الوثيقتين الإضافيتين ، فضلاً عن عمليات البحث في الممتلكات. وبعد التحذير من وزارة العدل ، تلا ذلك نقاش بين محامي ترامب حول ما إذا كان يجب إحضار شركة مستقلة لإجراء بحث.

وجاء اكتشاف الوثائق في وحدة التخزين ، التي تحتفظ بها إدارة الخدمات العامة الفيدرالية ، خلال سلسلة من عمليات البحث الأوسع نطاقًا التي اكتملت بحلول عيد الشكر وأجريت في نادي ترامب للغولف في بيدمينستر في ولاية نيوجيرسي وفي برج ترامب في نيويورك وفي خزانة تخزين في منتجعه في فلوريدا وفقًا لما ذكره شخصان مطلعان على الأحداث.

وقال ستيفن تشيونغ ، المتحدث باسم الرئيس السابق ترامب ، في بيان إن الرئيس السابق ومحاميه يواصلان التعاون والشفافية ، على الرغم من الهجوم غير المسبوق وغير القانوني وغير المبرر ضد الرئيس ترامب وعائلته من قبل وزارة العدل المسيسة"



وتحقق الوزارة في تعامل الرئيس السابق مع آلاف الوثائق الحكومية ، بما في ذلك أكثر من 300 وثيقة سرية ، تم أخذها من البيت الأبيض في نهاية فترة ولايته وتم العثور عليها في منزله في فلوريدا.

ويسعى المدعون أيضًا إلى تحديد ما إذا كان ترامب قد عرقل جهود الحكومة المتكررة لاستعادة المواد.



وفي الآونة الأخيرة ، وجه كبير القضاة بيريل هويل من المحكمة الفيدرالية في واشنطن ، والذي يشرف على تحقيقات هيئة المحلفين الكبرى ، محامي ترامب بشكل أساسي للبحث بعناية أكبر عن أي وثائق متبقية. وتولى محامون آخرون في دائرة ترامب هذه القضية وتعاقدوا مع شركة ، وفقًا لأحد الأشخاص المطلعين على الأمر.



وأجرى إريك هيرشمان ، المحامي الذي عمل مستشارًا كبيرًا في البيت الأبيض في عهد ترامب ، محادثة غير رسمية مع الرئيس السابق ترامب ووصف أشخاص مطلعون على المناقشة بأنه تحدث كصديق وحث الرئيس السابق على إعادة الصناديق مما يشير إلى أنه يمكن أن يتعرض لمشاكل قانونية من خلال الاحتفاظ بها ، خاصة إذا كانت تحتوي على مواد سرية.