بسبب كورونا.. إيلون ماسك يدعو لمحاكمة أنتوني فاوتشي

دعا المياردير الأميركي، إيلون ماسك، إلى مقاضاة مدير المعهد الوطني للأمراض المعدية الأميركي، أنتوني فاوتشي، وغرد قائلا إن "الضمائر التي يفضلها هي "مقاضاة / فاوتشي".

My pronouns are Prosecute/Fauci — Elon Musk (@elonmusk) December 11, 2022

ويستعد فاوتشي للتنحي عن منصبه بعد خمسة عقود في مجال الصحة العامة، فيما يواجه مزيدا من التحقيقات من قبل القيادة الجمهورية حول ارتباطه، خلال توليه منصب مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية (NIAID) بأصل جائحة COVID-19 في تمويل عقود أبحاث، وفقا لـ "Fox News".

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وأوضح فاوتشي مؤخرا في مقابلة جديدة مع شبكة "CNN" من المقرر بثها، الأحد، أنه خلق "عداوة" مع الرئيس السابق، دونالد ترمب.

وقال فاوتشي إنه لا يمكن أن يكون "متواطئا" في مسألة نشر ترمب معلومات مضللة حول فيروس كورونا، في إشارة إلى تعليقات ترمب بشأن هيدروكسي كلوروكين والمبيض.

وكثيرا ما كان فاوتشي يتنازع مع الجمهوريين بشأن تفويضات الأقنعة واللقاحات.

وكان الجمهوريون في الكونغرس توعدوا بفتح تحقيقات موسعة حول كبير الأمراض المعدية الدكتور أنتوني فاوتشي إذا استعادوا السيطرة على مجلس النواب أو مجلس الشيوخ في انتخابات التجديد النصفي، وفقاً لما قاله السيناتور الجمهوري راند بول.

وقال فاوتشي البالغ من العمر 81 عاماً، في لقائه الأخير بالصحافيين كرئيس لمعهد الأمراض المعدية في البيت الأبيض، بعد ما يقرب من 40 عاماً على رأسه وكبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض: "لم أتخيل ولا أعتقد أن أياً من زملائي تخيل أننا سنشهد 3 سنوات من ملحمة المعاناة والموت لمليون أميركي بسبب هذا الوباء".