واشنطن: طرد إيران من لجنة المرأة الأممية قرار "تاريخي"

قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان اليوم الأربعاء إن الأمم المتحدة أجرت اليوم "تصويتاً تاريخياً" لطرد إيران من اللجنة المعنية بوضع المرأة.

ونقل البيت الأبيض في بيان عن سوليفان قوله "نعمل مع حلفائنا وشركائنا في العالم لمحاسبة إيران على الانتهاكات التي ترتكبها بحق شعبها لا سيما المتظاهرين السلميين... فضلا عن أعمالها المزعزعة للاستقرار في أنحاء منطقة الشرق الأوسط".

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كما أضاف مستشارالأمن القومي الأميركي أن عمليات الإعدام الأخيرة في طهران لن تؤدي إلا لتقوية عزم بلاده على "استخدام جميع الآليات الممكنة لمحاسبة النظام الإيراني".

تصويت لصالح طرد إيران

وكانت الدول الأعضاء بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة قد صوتت اليوم لصالح طرد إيران من اللجنة التابعة للمجلس، حيث صدر القرار بموافقة 29 دولة ورفض 8 وامتناع 16 عن التصويت.

وطُردت إيران من إحدى لجان هيئة الأمم المتحدة المعنية بحقوق المرأة، اليوم، بسبب سياسات تتعارض مع حقوق النساء والفتيات بعد تصويت اقترحته الولايات المتحدة إثر حملة طهران الوحشية على الاحتجاجات الشعبية التي أطلقت شرارتها وفاة شابة كردية احتجزتها شرطة الأخلاق في طهران.

وتجتمع لجنة وضع المرأة المؤلفة من 45 عضوا سنويا في مارس آذار، وتهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

هذا وتشهد إيران التي بدأت للتو فترة عضوية مدتها 4 سنوات في اللجنة، احتجاجاتٍ شعبية منذ 16 سبتمبر أيلول الفائت، على خلفية وفاة الشابة الكردية مهسا أميني بعد اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق بالعاصمة طهران.