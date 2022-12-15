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U.S. President Joe Biden looks on as he holds a trilateral meeting with Japanese Prime Minister Fumio Kishida and South Korean President Yoon Suk-yeol in Phnom Penh, Cambodia, November 13, 2022. REUTERS/Kevin Lamarque
بايدن
أميركا وبايدن

بايدن يعتزم زيارة دول في إفريقيا جنوب الصحراء

الرئيس الأميركي لم يكشف عن موعد أو وجهة محددة لرحلته

واشنطن - فرانس برس
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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، أنه يخطط لزيارة دول في إفريقيا جنوب الصحراء، رحلة ستكون الأولى لرئيس أميركي منذ 2015، كما دعا إلى تمثيل القارة في "جميع المؤسسات" الدولية، بينها مجلس الأمن الدولي ومجموعة العشرين.

وقال بايدن أمام قمة مع قادة أفارقة في واشنطن: "سنراكم جميعا وستلتقون بنا كثيرا"، بدون الإعلان عن موعد أو وجهة محددة لرحلته.

وسيكون بايدن أول رئيس أميركي يزور المنطقة منذ جولة الرئيس الأسبق باراك أوباما في تموز/يوليو 2015 التي قادته إلى كينيا وإثيوبيا.

ولم يخفِ الرئيس السابق دونالد ترمب عدم اهتمامه بإفريقيا جنوب الصحراء، وكان أول رئيس منذ أربعة عقود لا يزور المنطقة أثناء توليه المنصب.

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كما دعا بايدن إلى دور أكبر لإفريقيا على الساحة الدولية، معربا عن دعمه لحصول الاتحاد الإفريقي على مقعد دائم في مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى التي تنتمي إليها فقط من القارة جنوب إفريقيا، وكذلك في مجلس الأمن الدولي.

ويقول مسؤولون أميركيون إنهم على اتصال بالهند مضيفة قمة مجموعة العشرين لعام 2023 بشأن ضم الاتحاد الإفريقي.

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