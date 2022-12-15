بعد الباتريوت.. معدات إلكترونية أميركية متطورة لأوكرانيا

تخطط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لإرسال معدات إلكترونية متطورة إلى أوكرانيا تقوم بتحويل الذخائر الجوية غير الموجهة إلى "قنابل ذكية" يمكنها استهداف المواقع العسكرية الروسية بدرجة عالية من الدقة، وفقاً لمسؤولين أميركيين كبار على دراية بالموضوع.

وتشتمل المعدات على أجهزة تحديد المواقع من أجل الدقة ويمكن تثبيتها على مجموعة متنوعة من الأسلحة، مما يخلق ما يسميه البنتاغون ذخيرة الهجوم المباشر المشترك، أو JDAM، حيث استخدم الجيش الأميركي هذه التقنية في القنابل التي يصل وزنها إلى 2000 رطل، وعادة ما يتم دمجها مع الطائرات القاذفة والطائرات المقاتلة، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".

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فيما لم يتضح على الفور ما إذا كان الرئيس بايدن أو أي من كبار مستشاريه للأمن القومي قد وافقوا على نقل JDAMs المقترح إلى أوكرانيا.

تحديث طائرات ميغ

وأولئك المطلعون على الأمر، والذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة مداولات داخلية حساسة، لم يذكروا ما إذا كانت القوات الأوكرانية ستستخدم المعدات على الطائرات أو الأسلحة الأرضية، أو ما هي الأنظمة المحددة في ترسانة أوكرانيا التي ستكون مرشحة لمثل هذا التعزيز.

يشار إلى أن سلاح الجو الأوكراني يعتمد بشكل أساسي على طائرات ميغ النفاثة القديمة التي تعود إلى الحقبة السوفيتية، وقد سعى البنتاغون إلى إيجاد طرق لتحديثها بدلاً من توفير طائرات غربية أحدث تتطلب من طياريها ووحدات الصيانة إجراء تدريب جديد معقد.

صواريخ متقدمة

وقامت إدارة بايدن سابقاً بتجهيز أوكرانيا بأسلحة متطورة أخرى، بما في ذلك الصواريخ عالية السرعة التي يتم إطلاقها من الجو، أو الصواريخ المضادة للإشعاع، أو HARM، لتعزيز قدرة أوكرانيا على تنفيذ الضربات الجوية.

لكن هذه الأسلحة تعمل بشكل مختلف عن JDAM الموجه بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وبدلاً من ذلك تصطاد الإشعاع المنبعث من الوحدات والمقار الروسية.

وسيكون تسليم صواريخ JDAM خطوة مهمة أخرى من جانب واشنطن لمساعدة أوكرانيا على صد القوات الروسية الغازية، مما يوفر طريقة جديدة لاستهداف الوحدات والمقار الروسية.

وقال مسؤولون أوكرانيون وأميركيون إنه منذ يونيو/حزيران الماضي، اعتمدت أوكرانيا بشدة على نظام الصواريخ المدفعية عالي الحركة الأميركي الصنع، أو HIMARS، وهو نظام دقيق آخر، لإحداث خسائر كبيرة في صفوف القوات الروسية وتعطيل خطوط الإمداد.